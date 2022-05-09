  • Conmebol elege gol de Ganso, do Fluminense, como o mais bonito da quarta rodada pela Sul-Americana
futebol

Conmebol elege gol de Ganso, do Fluminense, como o mais bonito da quarta rodada pela Sul-Americana

Ganso marcou o primeiro gol do Fluminense na vitória sobre o Junior Barranquilla (COL), por 2 a 1, no Maracanã, pela quarta rodada da competição...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 14:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2022 às 14:00
A vitória sobre o Junior Barranquilla trouxe algo além dos três pontos para o Fluminense. Nesta segunda-feira, a Conmebol elegeu o gol de Ganso, o primeiro da partida, como o mais bonito da quarta rodada da Sul-Americana. Com o feito, esta se tornou a temporada em que o camisa 10 mais participou de gols no Tricolor. Ao todo, foram quatro gols e três assistências. Ganso abriu o placar nos quatro primeiros minutos da partida, que ocorreu no Maracanã. Em uma cobrança de escanteio, Yago Felipe colocou a bola na área. Bem posicionado, o camisa 10 se elevou para aplicar uma bicicleta, que surpreendeu o goleiro Sebastián Viera e resultou no primeiro gol do Fluminense. Depois, o meia participou da jogada que culminou no gol de Luiz Henrique, que consolidou a vitória tricolor.
Veja a classificação da Série A do BrasileirãoNa última rodada, contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Ganso sentiu dores e precisou sair de campo ainda no primeiro tempo. O clube ainda não informou se o jogador sofreu uma lesão ou por quanto tempo ficará fora de campo. Na próxima quarta, o Fluminense encara o Vila Nova, às 21h30, no Serra Dourada (GO), pela terceira fase da Copa do Brasil.
