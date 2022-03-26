Conmebol divulga datas e horários dos jogos da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol divulgou neste sábado (26) as datas, horários e locais em que acontecerão todos os jogos dos oito grupos da fase de grupos da Copa Libertadores. A definição das partidas acontece um dia após o sorteio das chaves e o início da fase de grupos está previsto para o dia 5 de abril. A definição de todos os jogos deverá ocorrer até o dia 26 de maio.

Atual bicampeão do torneio, o Palmeiras fará sua estreia fora de casa contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no dia 6 de abril, pelo Grupo A. A reedição da final de 2012 entre Corinthians e Boca Juniors fica para a terceira e a quinta rodada do Grupo E, com o primeiro jogo acontecendo na Neo Química Arena, em São Paulo, em 26 de abril. Os times se enfrentam na Bombonera em maio.