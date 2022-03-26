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Competição

Conmebol divulga datas e horários dos jogos da fase de grupos da Libertadores

Atual vice-campeão, o Flamengo estreia na Libertadores já no dia 5 de abril, fora de casa contra o Sporting Cristal. Atual bicampeão do torneio, o Palmeiras estreia no dia 6

Publicado em 26 de Março de 2022 às 20:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mar 2022 às 20:34
A Conmebol divulgou neste sábado (26) as datas, horários e locais em que acontecerão todos os jogos dos oito grupos da fase de grupos da Copa Libertadores. A definição das partidas acontece um dia após o sorteio das chaves e o início da fase de grupos está previsto para o dia 5 de abril. A definição de todos os jogos deverá ocorrer até o dia 26 de maio.
Atual bicampeão do torneio, o Palmeiras fará sua estreia fora de casa contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, no dia 6 de abril, pelo Grupo A. A reedição da final de 2012 entre Corinthians e Boca Juniors fica para a terceira e a quinta rodada do Grupo E, com o primeiro jogo acontecendo na Neo Química Arena, em São Paulo, em 26 de abril. Os times se enfrentam na Bombonera em maio.
Conmebol sorteia os grupos da Copa Libertadores 2022; veja todas as chaves
Conmebol sorteia os grupos da Copa Libertadores 2022; veja todas as chaves Crédito: Divulgação/Conmebol
O clássico mineiro entre Atlético e América está marcado para o dia 13 de abril, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Grupo D. O jogo de volta será em 3 de maio, no estádio Independência, também na capital mineira, pela quarta rodada.
Atual vice-campeão, o Flamengo estreia na Libertadores já no dia 5 de abril, fora de casa contra o Sporting Cristal. A estreia dos cariocas diante de sua torcida será contra o Talleres, em 12 de abril.
O Fortaleza e o Red Bull Bragantino estreiam em casa contra Colo-Colo e Nacional, respectivamente. Já o Athletico-PR vai até a Venezuela no dia 5 para iniciar sua caminhada em partida contra o Caracas.

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Confira a tabela dos brasileiros na Copa Libertadores:
  • GRUPO A 
    6/4 (21h): Deportivo Táchira (Venezuela) x Palmeiras
    12/4 (21h30): Palmeiras x Independiente Petrolero (Bolívia)
    27/4 (21h): Emelec (Equador) x Palmeiras
    3/5 (21h30): Independiente Petrolero (Bolívia) x Palmeiras
    18/5 (19h): Palmeiras x Emelec (Equador)
    24/5 (21h30): Palmeiras x Deportivo Táchira (Venezuela)
  • GRUPO B
    5/4 (19h15): Caracas (Venezuela) x Athletico-PR
    14/4 (19h): Athletico-PR x The Strongest (Bolívia)
    26/4 (19h15): Libertad (Paraguai) x Athletico-PR
    3/5 (19h15): The Strongest (Bolívia) x Athletico-PR
    18/5 (19h): Athletico-PR x Libertad (Paraguai)
    26/5 (19h): Athletico-PR x Caracas (Venezuela)
  • GRUPO C
    6/4 (19h): Red Bull Bragantino x Nacional (Uruguai)
    14/4 (21h): Vélez Sarsfield (Argentina) x Bragantino
    26/4 (19h15): Estudiantes (Argentina) x Bragantino
    5/5 (21h): Bragantino x Vélez Sarsfield (Argentina)
    17/5 (19h15): Bragantino x Estudiantes (Argentina)
    24/5 (19h15): Nacional (Uruguai) x Bragantino
  • GRUPO D
    6/4 (19h): América-MG x Independiente Del Valle (Equador)
    6/4 (21h): Tolima (Colômbia) x Atlético-MG
    13/4 (21h): Atlético-MG x América-MG
    26/4 (21h30): Independiente Del Valle (Equador) x Atlético-MG
    27/4 (19h): América-MG x Tolima (Colômbia)
    3/5 (21h30): América-MG x Atlético-MG
    18/5 (21h): Tolima (Colômbia) x América-MG
    19/5 (19h): Atlético-MG x Independiente Del Valle (Equador)
    25/5 (21h): Independiente Del Valle (Equador) x América-MG
    25/5 (21h): Atlético-MG x Tolima (Colômbia)
  • GRUPO E
    5/4 (21h30): Always Ready (Bolívia) x Corinthians
    13/4 (21h): Corinthians x Deportivo Cali (Colômbia)
    26/4 (21h30): Corinthians x Boca Juniors (Argentina)
    4/5 (21h): Deportivo Cali (Colômbia) x Corinthians
    17/5 (21h30): Boca Juniors (Argentina) x Corinthians
    26/5 (21h): Corinthians x Always Ready (Bolívia)
  • GRUPO F
    7/4 (19h): Fortaleza x Colo-Colo (Chile)
    13/4 (19h): River Plate (Argentina) x Fortaleza
    27/4 (21h): Fortaleza x Alianza Lima (Peru)
    5/5 (19h): Fortaleza x River Plate (Argentina)
    18/5 (23h): Alianza Lima (Peru) x Fortaleza
    25/5 (19h): Colo-Colo (Chile) x Fortaleza
  • GRUPO H
    5/4 (21h30): Sporting Cristal (Peru) x Flamengo
    12/4 (21h30): Flamengo x Talleres (Argentina)
    28/4 (19h): Universidad Católica (Chile) x Flamengo
    4/5 (19h): Talleres (Argentina) x Flamengo
    17/5 (21h30): Flamengo x Universidad Católica (Chile)
    24/5 (21h30): Flamengo x Sporting Cristal (Peru)

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