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futebol

Conmebol divulga datas dos jogos do Santos na Copa Sul-Americana

Peixe vai receber o Independiente na Vila Belmiro no jogo de ida dia 15 de julho...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:01

LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 14:01
Crédito: Marcos Pin / POOL / AFP
A Conmebol divulgou nesta quarta-feira os detalhes com as datas, horários e os palcos das partidas das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos serão realizadas entre os dias 13 e 22 de julho, em confrontos de ida e volta.O Santos vai encarar o Independiente, da Argentina. O primeiro jogo será realizado na Vila Belmiro, às 19h15, no dia 15 de julho. A volta será em 22 de julho, no mesmo horário, em Avellaneda, na Argentina, no estádio Libertadores de América. Ambos os jogos serão transmitidos pela Conmebol TV.O Alvinegro Praiano volta a disputar a competição internacional após um ano. Em 2019, o time então treinado pelo argentino Jorge Sampaoli foi eliminado na primeira fase após dois empates contra o River Plate do Uruguai. O primeiro jogo, fora de casa, terminou 0 a 0. O segundo, no Pacaembu, terminou em 1 a 1. O gol fora, útil para critério de desempate, eliminou a equipe santista.

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