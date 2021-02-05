futebol

Conmebol divulga datas da Recopa; Palmeiras busca conquista inédita

O confronto entre Verdão e Defensa y Justicia, campeão da Sul-Americana, está previsto para abril
LanceNet

Publicado em 

04 fev 2021 às 22:25

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 22:25

Crédito: Nayra Halm/Lancepress!
Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou as datas da Recopa. O torneio, que reúne os campeões da Copa Libertadores da América e Sul-Americana, colocará o Palmeiras frente a frente com o Defensa y Justicia, da Argentina.
Já que venceu a competição mais importante do continente, o Verdão terá a vantagem de decidir em casa. Depois de visitar a equipe comandada por Hernán Crespo no dia 07/04, o Allianz Parque será palco da volta, prevista para 14/04.O torneio é inédito na história do Verdão, uma vez que não existia quando o clube sagrou-se campeão da Liberta, em 1999.
Para erguer a taça da Recopa, o Alviverde terá de bater o time argentino, que ganhou notoriedade ao eliminar o São Paulo, no Morumbi, em 2017, na Copa Sul-Americana.
Em janeiro, o Defensa y Justicia bateu o Lanús por 3 a 0 e conquistou a competição anexa à Libertadores. Durante a campanha, os argentinos também eliminaram o Bahia e Vasco da Gama.

Tópicos Relacionados

palmeiras
Recomendado para você

Imagem de destaque
Abel Ferreira leva oito jogos de suspensão no STJD após expulsões no Brasileirão
Imagem de destaque
Milena aperta botão misterioso e poderá interferir no paredão do BBB 26
Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças

