Conmebol divulga datas da Recopa; Palmeiras busca conquista inédita

Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou as datas da Recopa. O torneio, que reúne os campeões da Copa Libertadores da América e Sul-Americana, colocará o Palmeiras frente a frente com o Defensa y Justicia, da Argentina.
Já que venceu a competição mais importante do continente, o Verdão terá a vantagem de decidir em casa. Depois de visitar a equipe comandada por Hernán Crespo no dia 07/04, o Allianz Parque será palco da volta, prevista para 14/04.O torneio é inédito na história do Verdão, uma vez que não existia quando o clube sagrou-se campeão da Liberta, em 1999.
Para erguer a taça da Recopa, o Alviverde terá de bater o time argentino, que ganhou notoriedade ao eliminar o São Paulo, no Morumbi, em 2017, na Copa Sul-Americana.
Em janeiro, o Defensa y Justicia bateu o Lanús por 3 a 0 e conquistou a competição anexa à Libertadores. Durante a campanha, os argentinos também eliminaram o Bahia e Vasco da Gama.