futebol

Conmebol divulga árbitros dos jogos entre Santos e San Lorenzo

Wilmar Roldán e Esteban Ostojich irão comandar os confrontos da Libertadores...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 13:42

LanceNet

28 mar 2021 às 13:42
Crédito: Divulgação
A Conmebol divulgou os árbitros do confronto entre Santos e San Lorenzo pela terceira fase da Copa Libertadores. Os confrontos estão marcados para os dias 6 e 13 de abril.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogo de ida terá a arbitragem do experiente Wilmar Roldán. O colombiano tem 40 anos e é árbitro Fifa desde 2008. No ano passado, ele apitou a goleada contra o Grêmio por 4 a 1, na Vila Belmiro, e o jogo de volta contra o Boca Juniors nas semifinais da competição.
Ele também esteve em outras duas partidas do Peixe na história da Libertadores. Apitou a derrota contra o Nacional (2018) e a semifinal de 2011, contra o Cerro Porteño, que garantiu o time na final daquele ano, que acabaria com título.O jogo de volta terá a arbitragem do uruguaio Esteban Ostojich, que apitou a final do Mundial de Clubes entre Bayern de Munique o Tigres neste ano.

Viu algum erro?
