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Conmebol destaca atuação da Alison contra o Deportivo Lara

Volante foi o capitão do Peixe no jogo da classificação para a terceira fase da Libertadores...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 15:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 mar 2021 às 15:18
Crédito: Ivan Storti
A conta oficial da Conmebol Libertadores no Twitter destacou na tarde desta sexta-feira a atuação do volante e capitão Alison, do Santos, diante o Deportivo Lara, da Venezuela, no jogo de volta da segunda fase eliminatória da Copa Libertadores, na noite de terça-feira (19).
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista A conta publicou um vídeo com imagens de Alison construindo jogadas e pressionando os adversários. O camisa 5 da equipe santista acertou os três passes longos que deu na partidas, além de acertar 50 dos 56 passes curtos (89%).Na conquista do vice-campeonato da Taça Libertadores, Alison foi um dos destaques importantes no elenco dentro e fora de campo. O capitão é um dos jogadores mais velhos no clube e também formado nas categorias de base. Ele se destacou sob o comando do ex-técnico Cuca nos duelos contra o Boca Juniors e Grêmio no mata-mata da competição.

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