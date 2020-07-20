Conmebol define tabela da retomada da Libertadores; veja as datas dos jogos

Nesta segunda, a Conmebol anunciou a tabela detalhada com todos as partidas para a retomada do torneio a partir de setembro. As mudanças ocorreram devido à paralisação de mais de seis meses em virtude da pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso.
Neste sentido, a competição volta no dia 15 de setembro, na terceira rodada da fase de grupos. Dos brasileiros, o Athletico será o primeiro a voltar a campo, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, às 19h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, porém às 21h30, o Santos recebe o Olimpia, na Vila Belmiro.
No dia seguinte, quarta-feira, o Internacional joga contra o América de Cali (COL), às 19h15, no Beira-Rio. Seu maior rival, o Grêmio, visita a Universidad Católica, às 21h30. O Palmeiras, por sua vez, encara o Bolívar, fora de casa, às 21h30.
Por fim, na quinta-feira, dia 17, o São Paulo recebe o River Plate, no Morumbi, às 19h. Já o Flamengo visita o Independiente del Valle, às 21h. Cabe salientar que a final da competição está prevista para janeiro de 2021, inicialmente no Maracanã. Vale lembrar que o retorno da Copa Libertadores foi aprovado pelo Conselho da Conmebol no dia 10 de julho. A entidade garantiu a volta da competição e já formulou protocolos de médicos e operacionais para a realização dos das partidas. Já a Copa Sul-Americana começará no dia 27 de outubro.
Jogos do Flamengo17/9 - Independiente del Valle (f) - 21h22/9 - Barcelona-EQU (f) - 19h1530/9 - Independiente del Valle (c) - 21h3021/10 - Junior Barranquilla (c) - 21h30
Jogos do Palmeiras16/9 - Bolívar (f) - 21h3023/9 - Guarani-PAR (f) - 21h3030/9 - Bolívar (c) - 19h1521/10 - Tigre (c) - 21h30
Jogos do São Paulo17/9 - River Plate (c) - 19h22/9 - LDU-EQU (f) - 21h3020/10 - Binacional (c) - 21h30
Jogos do Santos16/9 - Olimpia (c) - 21h3024/9 - Delfín-EQU (f) - 23h30/9 - Olimpia (f) - 19h20/10 - Defensa y Justicia (c) - 19h15
Jogos do Grêmio16/9 - Universidad Católica (f) - 21h3023/9 - Internacional (f) - 21h3030/9 - Universidad Católica (c) - 19h1522/10 - América de Cali (c) - 21h30
Jogos do Internacional16/9 - América de Cali (c) - 19h1523/9 - Grêmio (c) - 21h3029/9 - América de Cali (f) - 21h3022/10 - Universidad Católica (f) - 21h30
Jogos do Athletico16/9 - Jorge Wilstermann (f) - 19h1523/9 - Colo Colo (c) - 19h1529/9 - Jorge Wilstermann (c) - 21h3020/10 - Peñarol (f) - 21h30