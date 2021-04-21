  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conmebol define equipe de arbitragem para Flamengo x Unión La Calera, pela Libertadores
Paraguaio Eber Aquino será o árbitro principal da partida, que será disputada na próxima terça-feira, no Maracanã...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 15:40

LanceNet

Crédito: AFP
A Conmebol divulgou nesta quarta-feira a escala de arbitragem para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Após estrear com vitória sobre o Vélez Sarsfield, o Flamengo enfrentará o Unión La Calera (CHI), na próxima terça-feira, às 19h15, no Maracanã.
+ Sobra na frente, sofre atrás: estreia na Libertadores é tônica do Flamengo de 2021O escolhido para apitar a partida foi Eber Aquino, que será auxiliado por Milciades Saldivar e Luis Odieva, todos do Paraguai. O quarto árbitro será Juan Nelio Garcia, da Bolívia. Vale lembrar que na fase de grupos da Libertadores não há árbitro de vídeo.
Árbitro principal da partida, Eber Aquino já se envolveu em polêmica apitando jogo de time brasileiro na Libertadores. Em 2018, no duelo entre Cruzeiro e Boca Juniors nas quartas de final da competição, ele expulsou o zagueiro Dedé após um choque involuntário com o goleiro Andrada. Na época, inclusive, o Cruzeiro ameaçou a entrar com uma ação, e a Conmebol afastou Aquino das competições continentais por seis meses.
Com a vitória sobre o Vélez, o Flamengo assumiu a liderança do Grupo G, com três pontos. Nesta quarta-feira, LDU e Unión La Calera se enfrentam no Chile e complementam a primeira rodada do torneio.
Antes de encarar o La Calera, o Flamengo terá um desafio pelo Campeonato Carioca. No sábado, às 19h, o Rubro-Negro mede forças com o Volta Redonda, no Maracanã, em duelo que vale o título simbólico da Taça Guanabara. O Voltaço é o líder atual e tem um ponto a mais que a equipe comandada por Rogério Ceni.

