Conmebol define equipe de arbitragem para Defensa y Justicia x Flamengo, pela Libertadores

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A Conmebol divulgou nesta quinta-feira a escala de arbitragem para os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores. Classificado em primeiro lugar do Grupo G, o Flamengo enfrentará o Defensa y Justicia (ARG), na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires.

+ Qual o seu favorito? Veja a evolução do uniforme 2 do Flamengo no séculoO escolhido para apitar a partida foi Eber Aquino, do Paraguai. Vale lembrar que a partir dessa fase do torneio começa a ter árbitro de vídeo. O responsável pelo VAR será Derlis López, também do Paraguai.

Árbitro principal da partida, Eber Aquino já se envolveu em polêmica apitando jogo de time brasileiro na Libertadores. Em 2018, no duelo entre Cruzeiro e Boca Juniors nas quartas de final da competição, ele expulsou o zagueiro Dedé após um choque involuntário com o goleiro Andrada. Na época, inclusive, o Cruzeiro ameaçou a entrar com uma ação, e a Conmebol afastou Aquino das competições continentais por seis meses.

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