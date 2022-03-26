Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Conmebol define datas de jogos da fase de grupos da Sul-Americana; veja os duelos do Fluminense
futebol

Conmebol define datas de jogos da fase de grupos da Sul-Americana; veja os duelos do Fluminense

Tricolor irá estrear na competição contra o Oriente Petrolero, da Bolívia; partida acontece no dia 6 de abril, às 19h15, no Maracanã...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 16:11

Publicado em 26 de Março de 2022 às 16:11

A Conmebol divulgou, neste sábado, a data e o horário dos primeiros jogos pela fase de grupos da Sul-Americana. O Fluminense fará sua estreia contra o boliviano Oriente Petrolero, às 19h15, no Maracanã. No Grupo H, o Tricolor também enfrentará o Junior Barranquilla-COL e Unión Santa Fe-ARG. As partidas irão acontecer entre os dias 6 de abril e 26 de maio. Depois da estreia, o Tricolor viaja para a Colômbia, onde irá reencontrar o Junior Barranquilla, que derrotou a equipe no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores 2021. A partida acontece no dia 13 de abril, às 21h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. Depois, fecha o turno contra o Unión Santa Fe no dia 26 de abril, às 21h30, em casa.
> Veja e simule a tabela do CariocaVEJA A TABELA COMPLETA DO FLUMINENSE
Fluminense x Oriente Petrolero-BOL - 06/04, às 19h15, no Maracanã
Junior-COL x Fluminense - 13/04, às 21h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez
Fluminense x Unión Santa Fe-ARG - 26/04, às 21h30, no Maracanã
Fluminense x Junior-COL - 04/05, às 21h30, no Maracanã
Unión Santa Fe-ARG x Fluminense - 19/05, às 19h15, no Estádio 15 de Abril
Oriente Petrolero-BOL x Fluminense - 26/05, às 21h30 (Estadio Ramón Aguilera Costas)
Crédito: FluminenseenfrentaoOrientePetroleroemconfrontoinédito(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados