Conmebol define datas de jogos da fase de grupos da Sul-Americana; veja os duelos do Fluminense

A Conmebol divulgou, neste sábado, a data e o horário dos primeiros jogos pela fase de grupos da Sul-Americana. O Fluminense fará sua estreia contra o boliviano Oriente Petrolero, às 19h15, no Maracanã. No Grupo H, o Tricolor também enfrentará o Junior Barranquilla-COL e Unión Santa Fe-ARG. As partidas irão acontecer entre os dias 6 de abril e 26 de maio. Depois da estreia, o Tricolor viaja para a Colômbia, onde irá reencontrar o Junior Barranquilla, que derrotou a equipe no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores 2021. A partida acontece no dia 13 de abril, às 21h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez. Depois, fecha o turno contra o Unión Santa Fe no dia 26 de abril, às 21h30, em casa.
Fluminense x Oriente Petrolero-BOL - 06/04, às 19h15, no Maracanã
Junior-COL x Fluminense - 13/04, às 21h30, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez
Fluminense x Unión Santa Fe-ARG - 26/04, às 21h30, no Maracanã
Fluminense x Junior-COL - 04/05, às 21h30, no Maracanã
Unión Santa Fe-ARG x Fluminense - 19/05, às 19h15, no Estádio 15 de Abril
Oriente Petrolero-BOL x Fluminense - 26/05, às 21h30 (Estadio Ramón Aguilera Costas)