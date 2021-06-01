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futebol

Conmebol define confrontos das oitavas de final da Libertadores; veja os jogos

São Paulo e Internacional encontrarão clubes que foram seus adversários na fase de grupos. Segundo chaveamento, Flamengo e Fluminense podem se cruzar nas semifinais...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 13:40

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 13:40

Crédito: Divulgação / Conmebol
Após o fim da fase de grupos da Libertadores na última semana, a Conmebol sorteou nesta terça-feira os confrontos das oitavas de final da principal competição de clubes da América do Sul. Os jogos de ida serão realizados entre os dias 13 e 15 de julho, com a volta marcada entre 20 e 22 de julho.
+ Veja a tabela da Libertadores
O primeiro confronto definido foi entre o Defensa y Justicia, atual campeão da Sul-Americana, contra o Flamengo. Será o reencontro do Rubro-Negro com o técnico Sebastián Beccacece, que comandava o Racing nas oitavas de final da temporada passada.
Dono da melhor campanha na fase de grupos, o Atlético Mineiro enfrentará o Boca Juniors. O time comandado por Cuca vai em busca do bicampeonato e terá a oportunidade de decidir todos duelos em casa até a semifinal, caso chegue lá.
Atual campeão, o Palmeiras enfrentará a Universidad Católica, do Chile. O Verdão tenta o tricampeonato do torneio. O Fluminense, por sua vez, encara o Cerro Porteño, do Paraguai.
São Paulo e Internacional terão duelos contra times que enfrentaram já na fase de grupos. O Tricolor Paulista encara o Racing, enquanto o Colorado pega o Olimpia.
VEJA OS CONFRONTOS (times à direita decidem em casa)Oitavas 1: Defensa y Justicia (ARG) x FlamengoOitavas 2: Boca Juniors (ARG) x Atlético MineiroOitavas 3: Universidad Católica (CHI) x PalmeirasOitavas 4: Cerro Porteño (PAR) x FluminenseOitavas 5: Vélez Sarsfield (ARG) x Barcelona (EQU)Oitavas 6: São Paulo x Racing (ARG)Oitavas 7: River Plate (ARG) x Argentinos Juniors (ARG)Oitavas 8: Olimpia (PAR) x Internacional

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