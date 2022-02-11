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Conmebol define arbitragem para a final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras x Athletico-PR

Entidade divulgou os nomes dos árbitros dos confrontos de ida e volta que acontecem nos dias 23 de fevereiro, na Arena da Baixada, e 2 de março, no Allianz Parque...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 12:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 12:44
Em pouco mais de dez dias, Palmeira e Athletico-PR iniciam a disputa pelo título da Recopa Sul-Americana de 2022, competição que envolve os campeões da Libertadores-2021 e da Sul-Americana-2021. Nesta sexta-feira, a Conmebol divulgou a arbitragem dos duelos na Arena da Baixada e no Allianz Parque.TABELA> Veja tabela e simulador do Mundial de Clubes-2021 clicando aqui
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GALERIA> Vem aí a taça do Mundial 2021? Lembre os títulos internacionais do Palmeiras
A primeira partida, no dia 23 de fevereiro, será em Curitiba, com mando do Furacão e arbitragem argentina. Facundo Tello é o árbitro. Ezequiel Brailovsky e Maximiliano del Yesso são os auxiliares. Já no VAR, o comando estará com Patricio Loustau. A quarta e a quinta árbitra serão mulheres: Maria Laura Fortunato e Mariana de Almeida, ambas de nacionalidade argentina.
O jogo da volta está marcado para o dia 2 de março, em São Paulo, com mando do Verdão e arbitragem de campo venezuelana. Jesus Valenzuela é o árbitro escolhido para apitar a partida. Jorge Urrego e Tulio Moreno são os auxiliares. Já o VAR será de juízes de outros países, com o comando do argentino German Delfino e assistência do uruguaio Nicolas Tarán e do chileno Júlio Bascuñan.
Não há vantagem pelo gol fora de casa na Recopa. Em caso de empate no placar agregado, o a decisão vai para a prorrogação e, se permanecer a igualdade, irá para as cobranças de pênalti, como aconteceu em 2021, em que o Palmeiras terminou como vice-campeão e o Defensa y Justicia com o título.
Crédito: PalmeiraseAthletico-PRfazemafinaldaRecopaSul-Americana(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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