Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conmebol confirma partida entre Flamengo e Olímpia no Mané Garrincha

Assim como na fase anterior da Libertadores, Flamengo mandará sua partida em Brasília para contar com o apoio dos torcedores no Estádio Mané Garrincha...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 10:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 ago 2021 às 10:48
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nesta segunda, a Conmebol confirmou a mudança do local da partida entre Flamengo e Olímpia, na volta das quartas de final da Libertadores, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo será no dia 18 de agosto, às 19h15. Inicialmente, o confronto esta marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro.
A ida, em Assunção, no Paraguai, será no próximo dia 11 de agosto, às 19h15.
A mudança foi solicitada pelo clube da Gávea, que contará com a torcida na arquibancada em Brasília, assim como aconteceu no jogo contra o Defensa y Justicia, da Argentina, na fase anterior da Libertadores. Veja a chave da Copa!A presença do públicos nos estádios do Rio de Janeiro ainda não foi permitida pelos órgãos responsáveis. O Flamengo trabalha pelo retorno da Nação ao Maracanã há meses, e, na última semana, dirigentes do clube e o prefeito Eduardo Paes interagiram nas redes sociais sobre o tema. Posteriormente, o Rubro-Negro apresentou novo protocolo à Prefeitura, o qual seria avaliado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Flavia Mara Araújo morreu em prova de triatlo
Triatleta brasileira morre durante etapa do Ironman no Texas, nos EUA
Imagem BBC Brasil
Não gosta de se exercitar? Talvez esteja fazendo isso no momento errado do dia
Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados