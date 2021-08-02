Conmebol confirma partida entre Flamengo e Olímpia no Mané Garrincha

Nesta segunda, a Conmebol confirmou a mudança do local da partida entre Flamengo e Olímpia, na volta das quartas de final da Libertadores, para o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo será no dia 18 de agosto, às 19h15. Inicialmente, o confronto esta marcado para o Maracanã, no Rio de Janeiro.

A mudança foi solicitada pelo clube da Gávea, que contará com a torcida na arquibancada em Brasília, assim como aconteceu no jogo contra o Defensa y Justicia, da Argentina, na fase anterior da Libertadores. Veja a chave da Copa!A presença do públicos nos estádios do Rio de Janeiro ainda não foi permitida pelos órgãos responsáveis. O Flamengo trabalha pelo retorno da Nação ao Maracanã há meses, e, na última semana, dirigentes do clube e o prefeito Eduardo Paes interagiram nas redes sociais sobre o tema. Posteriormente, o Rubro-Negro apresentou novo protocolo à Prefeitura, o qual seria avaliado.