Conmebol confirma datas dos jogos do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores

A Conmebol confirmou, na tarde desta sexta-feira (23), as datas e os horários dos duelos entre Palmeiras e Delfín-EQU pelas oitavas de final da Libertadores.
O jogo de ida acontecerá no dia 25 de novembro (quarta-feira), no Estádio Jocay, no Equador, às 17h15 do horário local (19h15 de Brasília). O confronto decisivo, por sua vez, está marcado para o dia 2 de dezembro (também uma quarta-feira), no Allianz Parque, às 19h15 (de Brasília). Ambos os duelos terão transmissão da FoxSports. Com apenas sete pontos conquistados, o Delfín se classificou com uma das piores campanhas entre os 16 times das oitavas de final, garantindo a sua vaga em uma partida dramática diante do Olímpia-PAR na última rodada da fase de grupos.O Palmeiras nunca enfrentou o Delfín em toda a sua história. Caso avance, o Verdão enfrentará o vencedor do duelo entre Libertad-PAR e Jorge Wilstermann-BOL.
Por ter a melhor campanha geral da Libertadores, o Palmeiras jogará os jogos de volta em casa até uma possível semifinal, uma vez que a final será em jogo único, no Maracanã, em janeiro de 2021.