Conmebol confirma datas dos jogos do Palmeiras nas oitavas de final da Libertadores

O jogo de ida acontecerá no dia 25 de novembro (quarta-feira), no Estádio Jocay, no Equador, às 17h15 do horário local (19h15 de Brasília). O confronto decisivo, por sua vez, está marcado para o dia 2 de dezembro (também uma quarta-feira), no Allianz Parque, às 19h15 (de Brasília). Ambos os duelos terão transmissão da FoxSports. Com apenas sete pontos conquistados, o Delfín se classificou com uma das piores campanhas entre os 16 times das oitavas de final, garantindo a sua vaga em uma partida dramática diante do Olímpia-PAR na última rodada da fase de grupos.O Palmeiras nunca enfrentou o Delfín em toda a sua história. Caso avance, o Verdão enfrentará o vencedor do duelo entre Libertad-PAR e Jorge Wilstermann-BOL.