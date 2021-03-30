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Conmebol aprova indicação do Palmeiras e anuncia volta da Recopa em Brasília

A partida de volta da final sul-americana será disputada três dias após a Supercopa contra o Flamengo, que também acontecerá no Mané Garrincha
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Publicado em 30 de Março de 2021 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 14:40
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A Conmebol confirmou, nesta terça-feira (30), o Estádio Mané Garrincha, em Brasília, como sede da partida de volta da Recopa Sul-americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG. Devido à prorrogação da fase emergencial de combate ao coronavírus no estado de São Paulo, o Verdão foi obrigado a indicar um novo local para a realização do jogo e a entidade acatou a sugestão.>> Griezmann, Marinho e Gabriel Veron ganham chuteira “super leve”. Confira fotos!
O Alviverde optou pela capital federal em razão de uma questão de logística, visto que o duelo contra o time argentino será disputado dia 14 de abril, às 21h30, três dias após a Supercopa do Brasil contra o Flamengo, também em Brasília.Com as finais intercaladas, o Palmeiras viaja à Argentina para disputar a partida de ida da Recopa no dia 7 de abril, também às 21h30, e retorna a tempo do compromisso nacional, que ocorre no dia 11 de abril e ainda não possui horário definido.
Ainda sem essas taças na galeria de troféus, o Maior Campeão Nacional vai em busca desses dois títulos inéditos para começar a temporada dando sequência ao trabalho vitorioso do último ano.

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