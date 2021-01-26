Conmebol anuncia venda de ingressos solidários para final da Libertadores

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A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos não terá público presencial, mas a Conmebol optou por disponibilizar a venda de ingressos simbólicos, cujo arrecadamento será convertido em doações para seis instituições ligadas à luta contra a Covid-19.

A campanha ‘Ingresso Solidário’ foi desenvolvida pelo departamento de marketing da instituição, juntamente com os dois clubes, e consiste na venda de ingressos simbólicos, ou seja, o torcedor poderá, por R$20, adquirir um ticket da decisão da competição, que será enviado a ele por e-mail. Além disso, cada um dos clubes presenteará 22 torcedores sorteados que participaram da campanha com camisas oficiais. As compras podem ser feitas através do site Futebol Card.

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– Estar na final da CONMEBOL Libertadores é um momento muito especial para a história do Palmeiras. A torcida é a razão de existirmos como instituição e é o que move esse esporte tão fascinante. A falta que eles fazem e farão nas arquibancadas no próximo dia 30 será grande, mas não será em vão. Ter a oportunidade de ressignificar esse momento desafiador que estamos passando, em uma ação que vai ajudar a sociedade como um todo através da renda dos ingressos virtuais, nos mostra que o legado desta final vai além das quatro linhas. Isso nos deixa ainda mais orgulhosos por fazer parte desta história – afirmou o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.