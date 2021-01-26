Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conmebol anuncia venda de ingressos solidários para final da Libertadores

Torcedores de Palmeiras e Santos poderão adquirir entradas simbólicas da decisão por R$20; renda será doada para instituições de combate à Covid-19
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jan 2021 às 12:40

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 12:40

Crédito: Divulgação
A final da Libertadores entre Palmeiras e Santos não terá público presencial, mas a Conmebol optou por disponibilizar a venda de ingressos simbólicos, cujo arrecadamento será convertido em doações para seis instituições ligadas à luta contra a Covid-19.
A campanha ‘Ingresso Solidário’ foi desenvolvida pelo departamento de marketing da instituição, juntamente com os dois clubes, e consiste na venda de ingressos simbólicos, ou seja, o torcedor poderá, por R$20, adquirir um ticket da decisão da competição, que será enviado a ele por e-mail. Além disso, cada um dos clubes presenteará 22 torcedores sorteados que participaram da campanha com camisas oficiais. As compras podem ser feitas através do site Futebol Card.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Inter dá salto pelo título, Botafogo quase rebaixado… Veja as contas para título, G6, Sul-Americana e rebaixamento no Brasileirão
– Estar na final da CONMEBOL Libertadores é um momento muito especial para a história do Palmeiras. A torcida é a razão de existirmos como instituição e é o que move esse esporte tão fascinante. A falta que eles fazem e farão nas arquibancadas no próximo dia 30 será grande, mas não será em vão. Ter a oportunidade de ressignificar esse momento desafiador que estamos passando, em uma ação que vai ajudar a sociedade como um todo através da renda dos ingressos virtuais, nos mostra que o legado desta final vai além das quatro linhas. Isso nos deixa ainda mais orgulhosos por fazer parte desta história – afirmou o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte.
A final entre Palmeiras e Santos está marcada para o próximo sábado (30), às 17h (horário de Brasília), no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados