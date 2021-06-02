Conmebol anuncia transmissão de Palmeiras e Universidad Católica na Conmebol TV; veja datas e horários

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Nesta quarta-feira (02), a Conmebol divulgou as datas, horários e transmissão dos jogos das oitavas de final da Libertadores 2021. O atual campeão, Palmeiras, terá o duelo contra a Universidad Católica transmitido apenas pela Conmebol TV, pay-per-view oficial da entidade.>> ATUAÇÕES: Weverton e Rony vão bem, mas não evitam derrota do Palmeiras para o Flamengo>> Confira o chaveamento do mata-mata da Libertadores e faça sua simulação

Até o momento, somente o confronto contra o Defensa y Justicia, pela quinta rodada fase de grupos da competição, foi exclusivo da emissora. Na ocasião, o Verdão, que já estava classificado em primeiro lugar do Grupo A, perdeu por 4 a 3 para o time argentino no Allianz Parque.

Além desse confronto, a decisão da Recopa Sul-Americana, igualmente contra a equipe dirigida por Sebástian Beccacecce, também teve exclusividade da Conmebol TV.As partidas contra a Católica têm data marcada para os dias 14 e 21 de julho, logo após o término da Copa América, ambas às 19h15 (horário oficial de Brasília). O Alviverde joga o primeiro jogo no Chile e decide em casa, devido à campanha superior (segunda melhor da classificação geral) na fase anterior.