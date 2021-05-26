Conmebol adverte Ceni e Flamengo por atraso em jogo contra o La Calera

O atraso do Flamengo no aquecimento da partida contra o Unión La Calera, na Libertadores, rendeu advertências ao treinador Rogério Ceni e ao clube, conforme informou a Conmebol em decisão do processo disciplinar que foi aberto por conta do episódio, no Maracanã, no dia 27 de abril. Além do atraso, o delegado do jogo relatou na súmula uma discussão com Gabriel Barbosa.As infrações cometidas pelo Flamengo foram aos artigos 5.1.4 e 5.1.12.6 do Manual de Clubes da Libertadores 2021. No caso de segunda e subsequentes infrações, estão previstas aplicações de multas de valor mínimo de 50 mil dólares cada, cerca de R$ 265 mil, tanto para o clube quanto para o técnico.