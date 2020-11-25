Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Próxima semana

Conmebol adia Inter x Boca Juniors após morte de Maradona

Em função do falecimento de Diego Maradona, ídolo e ex-jogador do clube argentino, a Conmebol optou pelo adiamento da partida, que seria realizada no Beira-Rio.

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 17:24
Maradona conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986
Maradona conduziu a Argentina ao título da Copa do Mundo de 1986 Crédito: Reprodução
O Boca Juniors não vai entrar em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Internacional pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Em função do falecimento de Diego Maradona, ídolo e ex-jogador do clube, a Conmebol optou pelo adiamento da partida, que seria realizada no Beira-Rio.
O confronto foi adiado em uma semana, para 2 de dezembro, exatamente em que seria realizado o duelo de volta, em Buenos Aires. Agora, então, o confronto de volta também foi postergado em uma semana, para o dia 9, no estádio La Bombonera.
"A Conmebol, por meio de sua diretoria de competições de clubes, decidiu alterar a data dos jogos das oitavas de final das oitavas de final entre Boca Juniors x Internacional pela Libertadores 2020, devido à morte da estrela do futebol Diego Maradona e sua estreita ligação com o clube argentino", afirmou.
Torcedor declarado do Boca Juniors, Maradona também vestiu as cores do clube como jogador. Após dar seus passos iniciais no futebol pelo Argentinos Juniors, defendeu o time em 1981 e 1982, antes de se transferir para o Barcelona. Também foi pelo Boca onde encerrou a sua carreira profissional. Depois disso, era visto constantemente no camarote pessoal em La Bombonera para acompanhar e apoiar o time em seus jogos.
Maradona também possuía relação estreita com personagens do atual elenco do Boca, hoje dirigido por Miguel Angel Russo, que foi seu companheiro na seleção argentina. Um deles é o atacante Carlitos Tevez.
Maradona ficou internado por cerca de dez dias em um hospital no início de novembro, onde se detectou uma hematoma no cérebro, do qual foi operado com êxito. Depois disso, vinha se recuperando na sua residência, em Tigre, na região metropolitana de Buenos Aires, faleceu depois de sofrer uma parada cardíaca, nesta quarta. Ele tinha 60 anos.

Veja Também

Messi exalta Maradona: "Nos deixa, mas não vai, porque Diego é eterno"

Mundo do futebol reage à morte de Maradona, um dos maiores de todos os tempos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Produção de petróleo e gás no ES volta a superar os 300 mil barris por dia em março
Casa do porteiro preso por armazenar conteúdo de abuso e exploração sexual infantil na Grande Vitória
Polícia descobriu fotos de alunos com porteiro ao ir prender filho por exploração sexual no ES
Rosilane Ribeiro era amiga de Mislene e contou como era a vítima
Motociclista morta em acidente em Vila Velha iria se formar em Farmácia no fim do ano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados