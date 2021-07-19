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Conmebol adia Fluminense x Cerro Porteño para 3 de agosto após morte do filho de Arce

Partida estava marcada para a próxima terça-feira; Alexandro Javier Arce sofreu acidente de carro no Paraguai...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 00:30

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 00:30
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Após a morte de Alexsandro Javier, filho de Francisco Arce, técnico do Cerro Porteño, a Conmebol adiou o confronto com o Fluminense, nesta terça-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores. Agora, o duelo será realizado em 3 de agosto, também uma terça. O horário de 19h15 (de Brasília) e o local, Maracanã, foram mantidos.
Alexandro Javier Arce, de 20 anos, sofreu um grave acidente de carro e não resistiu aos ferimentos. A batida aconteceu em Luque. De acordo com a imprensa local, por volta de 6h30 (horário local). Os bombeiros chegaram rapidamente ao local, mas a vítima já se encontrava sem sinais vitais.
O Cerro viajaria para o Rio de Janeiro já nesta segunda-feira, mas solicitou o adiamento à Conmebol, o que prontamente foi acatado pelo Fluminense.
Confira o provável calendário de jogos do Fluminense:
24/07 - Palmeiras x Fluminense - Campeonato Brasileiro27/07 - Criciúma x Fluminense - Copa do Brasil31/07 - Fluminense x Juventude - Campeonato Brasileiro03/08 - Fluminense x Cerro Porteño - CONMEBOL Libertadores07/08 - Fluminense x Criciúma - Copa do Brasil

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