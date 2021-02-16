Conheça Taty Castellanos, atacante que pode reforçar o Palmeiras

Crédito: Divulgação/ NYCFC

O Palmeiras está perto de anunciar o atacante Valentin `Taty` Castellanos, do New York City, como o primeiro reforço para a temporada 2021. Conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, as partes, que já têm um alinhamento verbal, vão se reunir neste sábado para selar o negócio.

>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros

Em contato com fontes próximas ao jogador, o NP soube que o encontro presencial deste final de semana será determinante para ajustar os últimos detalhes do contrato por empréstimo, com opção de compra, do atleta de 22 anos.

Por se tratar de um jogador discreto e promissor, Taty Castellanos chamou atenção da diretoria palmeirense. Dentro de campo, por sua vez, Abel Ferreira deve ter à disposição um atacante completo e talentoso, mas que precisa de um esquema de jogo que o favoreça.A melhor temporada da sua curta carreira foi em 2019, quando, sob o comando de Domènec Torrent, o argentino foi a campo 31 vezes, sendo 24 como titular, marcou 11 gols e 6 serviu assistências.