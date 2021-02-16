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Conheça Taty Castellanos, atacante que pode reforçar o Palmeiras

Reunião presencial neste final de semana deve definir os últimos detalhes do contrato por empréstimo, com opção de compra, da jovem promessa argentina
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LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 08:42

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 08:42

Crédito: Divulgação/ NYCFC
O Palmeiras está perto de anunciar o atacante Valentin `Taty` Castellanos, do New York City, como o primeiro reforço para a temporada 2021. Conforme apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, as partes, que já têm um alinhamento verbal, vão se reunir neste sábado para selar o negócio.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Jornal escolhe os 50 melhores jogadores sub-20 do mundo; lista tem brasileiros
Em contato com fontes próximas ao jogador, o NP soube que o encontro presencial deste final de semana será determinante para ajustar os últimos detalhes do contrato por empréstimo, com opção de compra, do atleta de 22 anos.
Por se tratar de um jogador discreto e promissor, Taty Castellanos chamou atenção da diretoria palmeirense. Dentro de campo, por sua vez, Abel Ferreira deve ter à disposição um atacante completo e talentoso, mas que precisa de um esquema de jogo que o favoreça.A melhor temporada da sua curta carreira foi em 2019, quando, sob o comando de Domènec Torrent, o argentino foi a campo 31 vezes, sendo 24 como titular, marcou 11 gols e 6 serviu assistências.
Após a saída do treinador espanhol, que tinha como característica promover um estilo de jogo que potencializava a criação de chances de gol, Taty não apresentou o mesmo rendimento. Isso porque, com a chegada de Ronnie Deila, o New York se tornou uma equipe menos versátil e mais engessada. O reflexo dessa mudança apareceu nas suas participações em gols – sete tentos e duas assistências em 25 jogos.

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