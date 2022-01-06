Conheça os autores dos dez gols do Flamengo sobre o Forte (ES)

Na noite da última quarta-feira, o Flamengo estreou na Copinha com uma vitória maiúscula de 10 a 0 sobre o Forte (ES), na Arena Barueri. Por isso, abaixo, o LANCE! apresenta ao torcedor rubro-negro cada um dos jogadores que marcaram na partida.> Flamengo: Gabi vibra com gol de Matheus França na CopinhaMATHEUS FRANÇA (dois gols)O meio-campista é uma das principais joias do Flamengo e, na reta final de 2021, acertou a renovação de contrato com o clube. Agora, ele uma multa rescisória recorde no Fla: 100 milhões de euros. No BIRA, seu contrato com o Rubro-Negro é válido 30/06/2025, mas o prazo deve ser estendido até abril de 2027 (veja todos os detalhes).

Títulos pelo Flamengo: Supercopa do Brasil Sub-17, Campeonato Estadual, Taça Os Donos da Bola, Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil Sub-17

WERTONAutor do segundo gol do Flamengo na partida, o atacante estreou pelos profissionais do Flamengo no Brasileirão de 2021, na vitória sobre o Cuiabá. Com passagens pela Seleção Brasileira, Werton tem uma multa rescisória superior a R$ 310 milhões e contrato com o Rubro-Negro válido até 31/12/2023.

Títulos pelo Flamengo: Mundial de Dubai, Verona Cup (ITA), Puskás Cup (HUN), Nike Premier Cup, Campeonato Estadual, Torneio Guilherme Embry, Taça Guanabara Sub-20.

KAYKE DAVIDO Flamengo acertou a contratação do meio-campista em novembro de 2020. Depois de se destacar no Nova Iguaçu, Kayke David chegou ao Fla por empréstimo. O vínculo com o Rubro-Negro é válido até 30/06/2022.

Título pelo Flamengo: Taça Guanabara Sub-20.

KAYQUE SOARESO zagueiro, que também pode atuar como lateral-direito, é um dos sobreviventes da tragédia do Ninho. Natural de Formoso do Araguaia, no Tocantins, o jogador tem vínculo com o Fla válido até 01/02/2023.

Títulos pelo Flamengo: Mundial de Dubai, Puskás Cup, Torneio de Verona, Campeonato Estadual, Copa do ZA Brasil, Taça Guanabara Sub-20.

WESLEYO lateral-direito desembarcou no Rio de Janeiro em 2021 depois de quase dois anos pelo Tubarão, de Santa Catarina. Ele estreou pelos profissionais no último jogo da temporada passada e tem vínculo com o clube carioca até 31/12/2023.

Título pelo Flamengo: Taça Guanabara Sub-20.

ANDRÉO atacante também estreou entre os profissionais justamente na última partida do Flamengo no Brasileirão 2021, contra o Atlético-GO. Ele chegou à Gávea em 2020 depois de se destacar pelo America-RJ e tem vínculo com o Fla até 31/12/2022.

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MATEUSÃO (três gols)Autor de três gols do Fla na vitória sobre o Forte (ES), o atacante chegou à Gávea depois de se destacar pelo América-MG e é uma das principais promessas da base do clube carioca. Ele tem vínculo com o Flamengo válido até 31/05/2025.

Títulos pelo Flamengo: Supercopa do Brasil Sub-17, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17.