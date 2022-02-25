Conheça o novo técnico do Santos, Fabián Bustos, argentino que fez história no futebol equatoriano

O Santos anunciou o técnico Fabián Bustos como novo treinador da equipe. Aos 52 anos, o treinador vive o maior desafio de sua carreira, que começou nos campos, como jogador de futebol. Com passagens por gigantes do futebol sul-americano, Bustos jogou por San Lorenzo, Nacional, Lanús, Estudiantes entre outros clubes.

Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC. Apesar de argentino, ele só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde estava desde 2020.

>>> Veja os bastidores do Santos na classificação na Copa do BrasilBustos começou a ganhar destaque nacional em 2016, quando assumiu o Delfín e levou a equipe ao inédito título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2018/2019. Após a campanha vitoriosa, foi contratado pelo Barcelona no ano seguinte e também conquistou o principal título do país. Ele foi eleito melhor técnico do Equador em 2019 e 2020.O treinador argentino nunca escondeu seu desejo de jogar no futebol brasileiro. É um técnico estudioso. Gosta, sem esconder de ninguém, quando enfrenta times tecnicamente mais fortes que o dele. Isso, inclusive, foi um dos motivos pela escolha do Peixe. O Alvinegro da Vila sabe que dificilmente terá recursos financeiros para igualar os times mais fortes do Brasil, mas vê a questão tática como fundamental.

“O nosso desejo é sempre continuar evoluindo. Estamos em uma fase muito boa já há três anos aqui no Equador. E, evidentemente, queremos o que há de melhor no mercado para nós. Já tivemos possibilidades em outros países, mas o mercado mais importante do Continente é o Brasil”, disse, em entrevista ao UOL.

E Fabián Bustos conseguiu seu objetivo. Chegou para um clube de ponta. Vai disputar, primeiramente, o Paulistão e a Copa Sul-Americana. Tem o Brasileirão e Copa do Brasil também. O treinador já mostrou, contra o próprio Santos, ferramentas que podem ajudar o rendimento do Peixe.

Emocionados, Beto Alfaro Moreno, presidente do Barcelona de Guayaquil, o vice-presidente da equipe, Aquiles Alvarez Henriques, com a presença do próprio técnico, realizaram uma coletiva de imprensa para a despedida de Bustos. O treinador ainda comanda o time equatoriano no desafio deste sábado. O presidente, porém, já deixou seu recado.

"Está na história do Barcelona. Sempre falamos dele sair pela porta da frente e agora trabalhará em um gigante como o Santos. Ele vai e será a cada dia mais reconhecido e será cada vez um treinador melhor. Vamos sentir saudade", enfaizou o cartola equatoriano.