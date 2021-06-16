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futebol

Conheça mais sobre o volante Camacho, novo reforço do Santos

Jogador foi anunciado nesta terça-feira e já pode estrear contra o Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

16 jun 2021 às 09:22

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 09:22

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos anunciou na tarde desta terça-feira a contratação do volante Camacho, que estava no Corinthians. Pedido pelo técnico Fernando Diniz, o atleta de 31 anos assinou contrato definitivo com o Peixe até o dia 31 de dezembro de 2022.Na segunda passagem do jogador pelo Corinthians (2020), quando voltou de empréstimo junto ao Athletico-PR, o jogador fez 46 jogos, marcou um gol e deu uma assistência. Em passes, a média do reforço santista é boa: foram 89% de acertos e 74% de êxito nos passes longos.
Na parte defensiva, Camacho teve 67% dos desarmes ganhos, com 67 faltas e 11 cartões amarelos. Antes do empréstimo, o jogador havido feito 49 jogos. Ao todo, em sua passagem pelo time paulista, foram 123 jogos e três gols marcados, o último contra a Ferroviária, pela primeira fase do Paulista 2021. Os dados são do SofaScore.Camacho começou a carreira profissional no Flamengo, em 2008, e teve passagens por Paraná, Goiás, Bahia, Guaratinguetá e Botafogo, até chegar ao Audax, em 2014. Na equipe de Osasco, na época comandada pelo atual técnico do Santos FC, Fernando Diniz, Camacho foi um dos destaques na campanha até o vice do Campeonato Paulista de 2016, sendo derrotado na decisão justamente pelo Peixe.

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