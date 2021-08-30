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Conheça mais sobre Emiliano Velázquez, novo reforço do Santos

Zagueiro uruguaio, de 27 anos, foi anunciado como novo reforço do Peixe nesta segunda...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 20:26

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 20:26
Crédito: Ivan Storti / Santos FC
O Santos oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez. O atleta acumula passagens importantes pelo futebol Europeu, além das divisões de base da Seleção Uruguaia, país em que foi revelado em 2012.Emiliano Velázquez tem 27 anos e começou sua carreira no Danubio. Em sua estreia como titular, acabou sendo expulso na derrota fora de casa por 2 a 1 contra o Bella Vista. Apesar da expulsão, o jogador marcou presença em quase todos os jogos da temporada.
No ano seguinte, foi contratado pelo gigante Atlético de Madrid, da Espanha. Foi emprestado para o Getafe e Braga (Portugal), até chegar ao Rayo Vallecano. Desde 2018, o jogador atuou em 48 jogos, deu quatro assistências, 92 desarmes, 89 interceptações, 75% acerto passe e 61% duelos aéreos. A torcida do time Espanhol esperava a renovação com o jogador, mas não aconteceu.Na Seleção Uruguaia, Velázquez disputou a Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2011, sendo também capitão da equipe. Ele também jogou pela Seleção Uruguaia sub-20 na Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2013, sediada na Turquia. Em 2013 aconteceu a primeira convocação para a seleção principal.
Um dos fatos preocupantes com o jogador são as sequentes lesões. Emiliano Velázquez teve três contusões musculares, além de uma de ligamento cruzado, na temporada 2019/2020. O uruguaio perdeu 33 jogos e ficou afastado por quase 200 dias.
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