Conheça mais sobre Emiliano Velázquez, novo reforço do Santos

Crédito: Ivan Storti / Santos FC

O Santos oficializou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro uruguaio Emiliano Velázquez. O atleta acumula passagens importantes pelo futebol Europeu, além das divisões de base da Seleção Uruguaia, país em que foi revelado em 2012.Emiliano Velázquez tem 27 anos e começou sua carreira no Danubio. Em sua estreia como titular, acabou sendo expulso na derrota fora de casa por 2 a 1 contra o Bella Vista. Apesar da expulsão, o jogador marcou presença em quase todos os jogos da temporada.

No ano seguinte, foi contratado pelo gigante Atlético de Madrid, da Espanha. Foi emprestado para o Getafe e Braga (Portugal), até chegar ao Rayo Vallecano. Desde 2018, o jogador atuou em 48 jogos, deu quatro assistências, 92 desarmes, 89 interceptações, 75% acerto passe e 61% duelos aéreos. A torcida do time Espanhol esperava a renovação com o jogador, mas não aconteceu.Na Seleção Uruguaia, Velázquez disputou a Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2011, sendo também capitão da equipe. Ele também jogou pela Seleção Uruguaia sub-20 na Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2013, sediada na Turquia. Em 2013 aconteceu a primeira convocação para a seleção principal.