Conheça mais do zagueiro Danilo Boza, novo reforço do Santos

Novo reforço do Santos, o zagueiro Danilo Boza chega por empréstimo junto ao Mirassol até o final de dezembro, com opção de compra por mais quatro temporadas. O jogador foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade como zagueiro e lateral-direito, sendo peça importante na boa campanha do time do interior no estadual.Ao todo, Danilo atuou 11 vezes e marcou um gol. Pelo lado defensivo, foram 49 interceptações, 67% duelos aéreos ganhos, apenas quatro faltas cometidas e nenhum amarelo. O jogador sofreu apenas um drible em 990 minutos em campo, o que gerou a nota 7,5 no SofaScore.Danilo também é bem visto atuando na lateral-direita, o que pode ajudar o técnico Fernando Diniz, que ainda conta com um elenco reduzido.“Eu jogo nas duas posições, mas quem vai definir onde vou ter melhor desempenho e qualidade para desenvolver meu futebol é o Professor Diniz. Sou um zagueiro de bom passe, boa saída de bola, veloz e bom cabeceador.”