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Conheça mais do zagueiro Danilo Boza, novo reforço do Santos

Atleta foi contratado após ser um dos destaques do Mirassol no Campeonato Paulista...

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 21:49

LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 21:49
Crédito: Divulgação/Santos FC
Novo reforço do Santos, o zagueiro Danilo Boza chega por empréstimo junto ao Mirassol até o final de dezembro, com opção de compra por mais quatro temporadas. O jogador foi um dos destaques do Campeonato Paulista, principalmente pela sua versatilidade como zagueiro e lateral-direito, sendo peça importante na boa campanha do time do interior no estadual.Ao todo, Danilo atuou 11 vezes e marcou um gol. Pelo lado defensivo, foram 49 interceptações, 67% duelos aéreos ganhos, apenas quatro faltas cometidas e nenhum amarelo. O jogador sofreu apenas um drible em 990 minutos em campo, o que gerou a nota 7,5 no SofaScore.Danilo também é bem visto atuando na lateral-direita, o que pode ajudar o técnico Fernando Diniz, que ainda conta com um elenco reduzido.“Eu jogo nas duas posições, mas quem vai definir onde vou ter melhor desempenho e qualidade para desenvolver meu futebol é o Professor Diniz. Sou um zagueiro de bom passe, boa saída de bola, veloz e bom cabeceador.”
O defensor de 23 anos foi o terceiro reforço do Peixe anunciado de semana passada para cá. Recentemente, o clube acertou com o lateral-esquerdo Moraes, o meia-atacante Marcos Guilherme e está próximo de anunciar o meio campista Vinícius Zanocelo, de apenas 20 anos, que pertence a Ferroviária.

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