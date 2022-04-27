Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conheça a joia Victor Hugo, surpresa do Flamengo para jogo na Libertadores

Aos 17 anos, meia tem contrato válido até 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros. Ele está à disposição de Paulo Sousa diante da Universidad Católica, nesta quinta...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 18:04
Os mais atentos às categorias de base do Flamengo já sabem o quão promissor Victor Hugo é. E, nesta quarta-feira, após sessões de treinos com os profissionais na semana, o meia de apenas 17 anos se tornou a principal surpresa da relação para o jogo contra a Universidad Católica, às 19h (de Brasília) desta quinta, no Chile, pelo Grupo H da Libertadores. É a primeira vez que o jovem é relacionado por Paulo Sousa.Victor Hugo, nascido em 11 de maio de 2004, está no seu primeiro ano de sub-20. Às vésperas de completar 18 anos de idade, a joia soma dez jogos e cinco gols nesta temporada, sendo quatro marcados no Carioca Sub-20, onde é o vice-artilheiro - tem um a menos do que Mateusão, centroavante do Fla.
> GALERIA - Veja os projetos de novos estádios dos clubes brasileiros
Nos profissionais, vale lembrar que chegou a estar à disposição de Fabio Matias e ficou no banco nos jogos contra Portuguesa e Volta Redonda, mas não foi acionado. Portanto, ainda aguarda a estreia entre os profissionais.
Na temporada passada, com a camisa 10, o canhoto e habilidoso articulador anotou 28 gols e 15 assistências pelo time sub-17. Os ótimos números o levaram, inclusive, a assinar um contrato válido até 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros - recorde no clube, assim como a de Matheus França.
- Tenho que estar preparado para fazer a função que precisar e fazer bem.
> Veja a tabela da Libertadores
Ainda em processo de maturação no sub-20, Victor Hugo foi lembrado por Paulo Sousa muito por conta da extensa lista de desfalques do Fla. Além do meia, o zagueiro Cleiton, o lateral-direito Wesley e o volante Daniel Cabral são outros jovens do sub-20 na relação para o jogo desta quinta.
Crédito: VictorHugodurantetreinonoNinhodoUrubupelosprofissionaisdoFlamengo(Foto:Divulgação/CRF

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Disparo travessou o portão, perfurou a porta e parou na parede da sala
Tiros atingem imóveis durante fuga de bandidos em Colina de Laranjeiras
Vinícius Júnior e Prestianni
Uefa suspende Prestianni por seis jogos por 'conduta discriminatória' contra Vini Jr
Imagem de destaque
4 complicações decorrentes da menopausa não tratada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados