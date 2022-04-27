Conheça a joia Victor Hugo, surpresa do Flamengo para jogo na Libertadores

Os mais atentos às categorias de base do Flamengo já sabem o quão promissor Victor Hugo é. E, nesta quarta-feira, após sessões de treinos com os profissionais na semana, o meia de apenas 17 anos se tornou a principal surpresa da relação para o jogo contra a Universidad Católica, às 19h (de Brasília) desta quinta, no Chile, pelo Grupo H da Libertadores. É a primeira vez que o jovem é relacionado por Paulo Sousa.Victor Hugo, nascido em 11 de maio de 2004, está no seu primeiro ano de sub-20. Às vésperas de completar 18 anos de idade, a joia soma dez jogos e cinco gols nesta temporada, sendo quatro marcados no Carioca Sub-20, onde é o vice-artilheiro - tem um a menos do que Mateusão, centroavante do Fla.

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Nos profissionais, vale lembrar que chegou a estar à disposição de Fabio Matias e ficou no banco nos jogos contra Portuguesa e Volta Redonda, mas não foi acionado. Portanto, ainda aguarda a estreia entre os profissionais.

Na temporada passada, com a camisa 10, o canhoto e habilidoso articulador anotou 28 gols e 15 assistências pelo time sub-17. Os ótimos números o levaram, inclusive, a assinar um contrato válido até 2027, com multa rescisória de 100 milhões de euros - recorde no clube, assim como a de Matheus França.

- Tenho que estar preparado para fazer a função que precisar e fazer bem.

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Ainda em processo de maturação no sub-20, Victor Hugo foi lembrado por Paulo Sousa muito por conta da extensa lista de desfalques do Fla. Além do meia, o zagueiro Cleiton, o lateral-direito Wesley e o volante Daniel Cabral são outros jovens do sub-20 na relação para o jogo desta quinta.