Conheça a história do garoto homenageado por Ângelo e Marcos Leonardo

Os atacantes Ângelo e Marcos Leonardo homenagearam o garoto João Miguel na comemoração de um dos gols da vitória do Santos sobre o América-MG, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, no último domingo (24).João Miguel foi diagnosticado com leucemia LLA em 22 de dezembro do ano passado. Em fevereiro, o garoto enviou um vídeo ao Santos pedindo uma camisa autografada pelo elenco em comemoração ao aniversário de 5 anos.

Por conta de logística com as viagens do elenco, o Departamento de Comunicação conseguiu enviar um kit de decoração do Alvinegro para o aniversário do menino, no dia 22 de fevereiro. No entanto, o clube estava com problemas para enviar uma bola autografada pelos correios à cidade de Curitiba, onde mora João Miguel, pois mancharia os autógrafos.A delegação viajou para o Paraná na última semana para o duelo contra o Coxa pela Copa do Brasil. O Peixe conseguiu, enfim, propor o encontro do elenco com garoto. Naquele dia, João Miguel realizou uma quimioterapia mais forte (MTX). São quatro blocos do tratamento, no dia do encontro ele fez o segundo.

Os médicos queriam evitar a visita, ele havia passado mal no primeiro bloco e o emocional poderia mexer no tratamento. No entanto, a mãe, Camile, conta que a responsável pela enfermagem ficou impressionada pelos bons resultados dos exames. Com isso, ele foi liberado pelo Hospital Evangélico Markenzi, onde faz o tratamento, e foi direto para o hotel em que o elenco do Santos estava hospedado.

No encontro, ele ganhou a camisa autografa por todos os atletas e uma bola. Apesar da derrota para o Coritiba, o Santos venceu o América-MG e os Meninos da Vila conseguiram homenagear João Miguel.

- Esse clube tem o total respeito da minha família, não só porque realizaram o sonho do meu filho, mas porque eles foram além. Poderiam simplesmente entregar o que ele pediu e pronto. Porém, tiveram o carinho de preparar tudo nos mínimos detalhes. A humildade deles é surpreendente - afirmou a Camile, mãe do João Miguel.