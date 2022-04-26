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Conheça a história do garoto homenageado por Ângelo e Marcos Leonardo

João Miguel, de 5 anos, teve um encontro com o elenco santista na semana passada...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 13:30

LanceNet

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Publicado em 

26 abr 2022 às 13:30
Os atacantes Ângelo e Marcos Leonardo homenagearam o garoto João Miguel na comemoração de um dos gols da vitória do Santos sobre o América-MG, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, no último domingo (24).João Miguel foi diagnosticado com leucemia LLA em 22 de dezembro do ano passado. Em fevereiro, o garoto enviou um vídeo ao Santos pedindo uma camisa autografada pelo elenco em comemoração ao aniversário de 5 anos.
Por conta de logística com as viagens do elenco, o Departamento de Comunicação conseguiu enviar um kit de decoração do Alvinegro para o aniversário do menino, no dia 22 de fevereiro. No entanto, o clube estava com problemas para enviar uma bola autografada pelos correios à cidade de Curitiba, onde mora João Miguel, pois mancharia os autógrafos.A delegação viajou para o Paraná na última semana para o duelo contra o Coxa pela Copa do Brasil. O Peixe conseguiu, enfim, propor o encontro do elenco com garoto. Naquele dia, João Miguel realizou uma quimioterapia mais forte (MTX). São quatro blocos do tratamento, no dia do encontro ele fez o segundo.
Os médicos queriam evitar a visita, ele havia passado mal no primeiro bloco e o emocional poderia mexer no tratamento. No entanto, a mãe, Camile, conta que a responsável pela enfermagem ficou impressionada pelos bons resultados dos exames. Com isso, ele foi liberado pelo Hospital Evangélico Markenzi, onde faz o tratamento, e foi direto para o hotel em que o elenco do Santos estava hospedado.
No encontro, ele ganhou a camisa autografa por todos os atletas e uma bola. Apesar da derrota para o Coritiba, o Santos venceu o América-MG e os Meninos da Vila conseguiram homenagear João Miguel.
- Esse clube tem o total respeito da minha família, não só porque realizaram o sonho do meu filho, mas porque eles foram além. Poderiam simplesmente entregar o que ele pediu e pronto. Porém, tiveram o carinho de preparar tudo nos mínimos detalhes. A humildade deles é surpreendente - afirmou a Camile, mãe do João Miguel.
Crédito: JoãoMiguelseencontroucomosjogadoresdoSantosnasemanapassada(Foto:Divulgação/Santos

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