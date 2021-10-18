Conheça a história da torcedora do Palmeiras presenteada por Abel Ferreira no trânsito

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Não é novidade o carinho dos torcedores do Palmeiras pelo treinador Abel Ferreira. Algumas vezes, o técnico chegou a retribuir os agrados distribuindo presentes na frente da Academia de Futebol. No entanto, o último sábado (16) reservou um momento especial.

ATUAÇÕES: Veiga marca e é o melhor na vitória do Palmeiras sobre o Internacional

Anna Beatriz, palmeirense de 21 anos, passava de carro com seu pai e sua tia na frente do CT do Palmeiras e, como de praxe, ficou atenta para caso algum jogador aparecesse. Ao ver um veículo sair pelo portão, se aproximou no semáforo fechado e constatou que se tratava de Abel Ferreira.

Ela conversou com a reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA e explicou o momento.

Veja a tabela completa do Brasileirão- Gritei que nem doida e ele parou o carro do lado no farol. Meu pai buzinou e ele abriu o vidro cumprimentando a gente e os motociclistas que estavam ao lado. Quando ele acelerou, meu pai foi atrás para eu tentar filmar e mostrar para minha irmã. Nisso ele já botou a mão no banco de trás, freou, abriu a janela e passou a camisa - relembrou Anna Beatriz.

- Ele simplesmente parou o carro na avenida sem pensar duas vezes. O sorriso dele demonstrou tudo, o carinho pelo torcedor, sabe? Foi incrível! - concluiu.E a história fica ainda melhor. O nome completo da torcedora é Anna Beatriz FERREIRA ABEL, que mostrou até sua matrícula na faculdade de medicina veterinária para comprovar a impressionante coincidência. Seu pai, engenheiro elétrico que também tem Abel no nome, é, inclusive, descendente de portugueses.

Além de conversar com o NP, Anna postou em seu perfil no Twitter tanto o vídeo do encontro com Abel como fotos da camisa dada pelo treinador. O modelo é o terceiro uniforme da temporada de 2021, com os patrocínios de jogo, com o patch de campeão da Libertadores, o número 78 (ano de nascimento de Abel) e o nome dele - que, no caso, também é o sobrenome dela.Quando Abel Ferreira desembarcou no Brasil para ser treinador do Palmeiras, nem o mais otimista torcedor esperava uma passagem com títulos rápidos e tanta identificação. Ele foi o primeiro a levar o Verdão para duas finais consecutivas de Libertadores desde Felipão e tem a chance de conquistar a América novamente no dia 27 de novembro, diante do Flamengo, no Uruguai.

Embora o atual momento não seja bom, com a sequência de sete jogos sem vitória e com a queda de desempenho no Brasileirão, o treinador português já está eternizado na história do clube.

Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada