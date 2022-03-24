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Confusões durante e após o clássico marcam o Gre-Nal 437 pelo Campeonato Gaúcho; veja o vídeo

Ferreira, do Grêmio, e Bruno Méndez e Cacique Medina, do Internacional, foram expulsos na reta final da partida...
LanceNet

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Publicado em 

24 mar 2022 às 01:27

Publicado em 24 de Março de 2022 às 01:27

O Gre-Nal 437, que definiu a classificação do Grêmio à final do Campeonato Gaúcho, foi marcado por novos episódios de confusões generalizadas. Dentro de campo, na reta final da partida, o árbitro Leandro Vuaden expulsou Ferreira, do Grêmio, e Bruno Méndez e Alexandre Medina, do Internacional. A briga iniciou-se após o atacante do Tricolor comemorar com maior ênfase uma disputa de bola ao lado do banco do Colorado, o que não foi interpretado bem pelos atletas do Inter (veja no vídeo abaixo).
VÍDEO: veja os melhores momentos da vitória do Ypiranga sobre o Brasil de Pelotas pelo GauchãoNo momento em que os jogadores discutiam em campo, na arquibancada pôde-se ouvir barulhos de explosivos. Segundo o relato de pessoas presentes na Arena do Grêmio, torcedores do Inter arremessaram rojões e sinalizadores em direção à torcida gremista, que revidou.
Quando tudo já parecia controlado, uma nova confusão foi instalada. Isso porque um cidadão credenciado teria se desentendido com um segurança do estádio. Alguns jogadores do Grêmio se envolveram na briga. Veja as cenas no vídeo no topo da matéria.
Na zona mista, o vice de futebol do Tricolor, Denis Abrahão, afirmou tratar-se de um funcionário terceirizado da Arena.

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