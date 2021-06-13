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Confusão em Pelotas: Brasil culpa o Vasco, que acusa de volta; árbitro relata início com Marcelo Cabo

Técnico e vice-presidente de futebol xavante criticam a comissão técnica vascaína, que entende o mandante como responsável pela confusão. Árbitro culpa treinador vascaíno...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 18:10

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 18:10

Crédito: O Vasco conquistou, no Rio Grande do Sul, a primeira vitória nesta Série B (Carlos Insaurriaga / Brasil de Pelotas
A confusão após o apito final no Bento Freitas, na noite do último sábado, durou menos de dez minutos, mas incomodou todos os lados envolvidos: nas entrevistas após o jogo, o Brasil de Pelotas acusou o Vasco de ter começado a discussão; neste domingo, o Cruz-Maltino culpou o time xavante de ter iniciado as provocações; já a arbitragem, que expulsou os dois treinadores e um auxiliar vascaíno, relatou na súmula que a briga teve início com uma frase de Marcelo Cabo. Confira as versões.Cláudio Montanelli, vice-presidente de futebol do Brasil de Pelotas:"O Vasco estava dentro do Bento Freitas, onde já perdeu em 2016 e ia perder de novo hoje. Fica naquela pressão, reações desproporcionais. Entrei em campo para que cada um se acomodasse. É uma Série B extremamente competitiva e você vê o Vasco tendo atitudes de time não tão grande quanto ele é, exatamente buscando um resultado. O mesmo resultado que nós buscamos e construímos até os 35 minutos do segundo tempo."
Cláudio Tencati, técnico do Brasil de Pelotas:"A confusão se deu porque o senhor Marcelo Cabo deveria ter ganhado o jogo e cumprimentado e comemorado com os seus jogadores, e ele se dirigiu para o nosso banco de reservas dizendo para nós: "Ah, faz cera agora. Não estavam se irritando? Toma aí, perderam." Houve provocação. Tem que ter respeito. Treinador tem que ter postura. Terminou seu jogo, se perdeu, vai para o vestiário. Ganhou, comemora com seus jogadores. Não tem que ficar provocando ninguém. Houve um desrespeito da parte dele e, por isso, gerou toda aquela confusão.
Eu fui chamar atenção dele, o filho dele tentou uma agressão comigo, eu botei a mão para não criar confusão e depois gerou toda a confusão que gerou. Ficou claro nas imagens, mas quem gerou a confusão foi o senhor Marcelo Cabo. Espero que ele repense porque ele é um profissional, e ele tem que conduzir o seu time. Tem que deixar o time dele em orientação, em organização e não fazer essas provocações. É a postura que um profissional tem que ter."
Confira o que foi relatado na súmula da partida:
"Cartões vermelhos:
Gabriel CaboMotivo: por trocar empurrões com o técnico da equipe adversária, Cláudio Tencati.
Marcelo CaboMotivo: por proferir as seguintes palavras: "Quero ver fazer gracinha agora", inciando uma confusão entre as equipes.
Cláudio TencatiMotivo: por trocar empurrões com o auxiliar-técnico da equipe adversária, Gabriel Cabo.
Ocorrências/observações:
Expulsei, após o término da partida, o técnico da equipe do CR Vasco da Gama, sr. Marcelo Ribeiro Cabo, pois o mesmo se dirigiu à comissão técnica da equipe GE Brasil proferindo as seguintes palavras: "Quero ver fazer gracinha agora", iniciando uma confusão entre as equipes.
Em seguida, o treinador da equipe GE Brasil, sr. Cláudio Aparecido Tencati, trocou empurrões com o auxiliar-técnico da equipe do CR Vasco da Gama, sr. José Gabriel Campanelli da Rocha Cabo, sendo contidos pelos atletas de ambas equipes até a entrada do vestiário da equipe visitante, motivo pelo qual ambos também foram expulsos.
Informo que não foi possível apresentar os cartões no campo de jogo pois os envolvidos foram para o vestiário."
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Confira a nota divulgada pela assessoria de imprensa do Vasco
"Esclarecimentos quanto aos fatos subsequentes à partida deste sábado (12/06), contra o Brasil, pelo Campeonato Brasileiro.
Cronologia dos acontecimentos:
- Médico e massagista do Brasil-RS passaram o jogo todo provocando o banco do Vasco da Gama, dentro da área de competição;
- Os profissionais diziam, inclusive, frases como “Boa viagem pra vocês” e “Ainda vão tomar mais”, desde o primeiro tempo de partida;
- Quando o Vasco virou o jogo, o técnico Marcelo Cabo comemorou com os jogadores que estavam aquecendo, do lado contrário ao do banco do Brasil-RS. As imagens são claras. Quem comemorou perto do banco do Brasil foram os próprios atletas do Vasco;
- Ao final do jogo, Marcelo Cabo se direcionou ao médico e ao massagista que provocaram o banco vascaíno ao longo da partida com a seguinte frase: “Vocês têm que aprender a respeitar o trabalho dos outros. Respeita o Vasco. Faz graça agora”;
- Cláudio Tencati, que foi treinador do assistente técnico do Vasco, Gabriel Cabo, no Londrina, sem saber o que aconteceu durante todo o jogo, se sentiu ofendido e iniciou a confusão;
- O árbitro e seus auxiliares já estavam perto do meio do campo neste momento. Quem relatou o acontecido, de forma parcial e errada, foi o quarto árbitro, gaúcho, que deixou os integrantes da comissão técnica do Brasil-RS fazerem o que fizeram durante todo o confronto e, em nenhum momento, os repreendeu;
- Houve também desentendimento nas arquibancadas do estádio, pois os dirigentes do Brasil-RS mandaram fechar os portões de acesso ao campo, não permitindo a passagem da delegação vascaína ao vestiário, situação que só foi resolvida com a chegada dos representantes da CBF.
Por conta dos cartões vermelhos recebidos por Marcelo Cabo e seu assistente, Gabriel Cabo, a próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Avaí, em São Januário, será comandada pelo auxiliar Fábio Cortez."

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