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Confrontos das semifinais do Carioca estão definidos. Veja as datas!

Na quarta-feira, Vasco e Flamengo se enfrentam no Maracanã. Botafogo e Fluminense só vão medir forças na segunda-feira da semana que vem, no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 18:59

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:59

Com o fim da Taça Guanabara, conquistada pelo Fluminense, que terminou na liderança da primeira fase, o Campeonato Carioca chega ao tão aguardado mata-mata. Esse ano, sem surpresas, com os quatro grandes se garantindo nas semifinais.
O primeiro confronto será nesta quarta-feira (16), com o Clássico dos Milhões, com a bola rolando às 20h. O segundo jogo acontece no próximo domingo, às 16h. Ambos disputados no Maracanã. Como o Flamengo terminou a primeira fase com a segunda melhor campanha, terá a vantagem do resultado igual no agregado.
Essa mesma situação acontece com o Fluminense, campeão da Taça Guanabara, que encara o Botafogo, 4º colocado na primeira fase. O primeiro jogo será no dia 21 (segunda-feira), no Nilton Santos. Já o segundo, no Maracanã, apenas no dia 27 deste mês.
O tricampeão Flamengo, além de defender o título, poderá chegar ao tetracampeonato, que jamais foi conquistado. O Botafogo não vence o Carioca desde 2018, o Vasco desde 2016. Já o Fluminense vive um longo jejum de 10 anos, com a última conquista em 2012. Na ocasião, o técnico também era Abel Braga.
Crédito: Foto:MarianaSá/LANCEPRESS!

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