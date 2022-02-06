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futebol

Confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra são sorteados

De acordo com o site oficial da FA Cup, a quinta rodada acontecerá durante a semana que começa na segunda-feira, 28 de fevereiro...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 10:19

LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2022 às 10:19
Na manhã deste domingo, foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Dessa forma, o Tottenham visitará o o Middlesbrough, que eliminou o Manchester United da competição. Além disso, Chelsea e Manchester City também enfrentarão, fora de casa, da segunda divisão do Campeonato Inglês.> Confira fotos do hotel em que o Palmeiras está hospedado em Abu DhabiDe acordo com o site da FA Cup, a quinta rodada (oitavas de final) acontecerá durante a semana que começa na segunda-feira, 28 de fevereiro, e os clubes vencedores receberão £ 180.000 (quase R$ 1.3 milhão na cotação atual) do fundo de prêmios da competição.VEJA AS CHAVES
1) Luton Town x Chelsea
2) Crystal Palace x Stoke City
3) Peterborough United x Manchester City
4) Liverpool ou Cardiff City x Norwich City
5) Southampton x West Ham United
6) Middlesbrough x Tottenham Hotspur
7) Nottingham Forest ou Leicester City x Huddersfield Town
8) Everton x AFC Bournemouth ou Boreham Wood
Crédito: OTottenhamenfrentaráoMiddlesbrough(Foto:DANIELLEAL/AFP

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