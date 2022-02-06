Confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra são sorteados

Na manhã deste domingo, foram sorteados os confrontos das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Dessa forma, o Tottenham visitará o o Middlesbrough, que eliminou o Manchester United da competição. Além disso, Chelsea e Manchester City também enfrentarão, fora de casa, da segunda divisão do Campeonato Inglês.> Confira fotos do hotel em que o Palmeiras está hospedado em Abu DhabiDe acordo com o site da FA Cup, a quinta rodada (oitavas de final) acontecerá durante a semana que começa na segunda-feira, 28 de fevereiro, e os clubes vencedores receberão £ 180.000 (quase R$ 1.3 milhão na cotação atual) do fundo de prêmios da competição.VEJA AS CHAVES