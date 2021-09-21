Confronto direto pelo G4 da Série B e Brasileirão sub-20: veja os jogos e onde assistir o Botafogo na semana

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A semana cheia de jogos promete ser decisiva para o futuro do Botafogo na Série B do Brasileirão. Além das duas partidas em curto período de tempo, o Alvinegro também terá um confronto direto pelo G4: no domingo, enfrenta o Sampaio Corrêa, no Estádio Nilton Santos.

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O duelo ficará marcado por um reforço de peso: a torcida estará de volta. Após liberação da Prefeitura e entendimento entre os clubes da Série B, o Botafogo vai reabrir o estádio para os torcedores. Ainda não foi divulgado o procedimento de segurança para o jogo.

No sub-20, o Glorioso também passa por um momento decisivo. Com apenas três rodadas restantes na primeira fase, o Alvinegro é o 6º colocado na tabela, com três pontos de vantagem para o Cruzeiro, na 9ª posição. Vale lembrar que os oito primeiros se classificam às quartas de final.AGENDA DO BOTAFOGO​QUINTA-FEIRA (23/09)Campeonato Brasileiro - Série B - 25ª rodadaCSA x Botafogo - 19hLocal: Estádio Rei PeléOnde assistir: SporTV e Premiere

SÁBADO (25/09)Campeonato Carioca sub-17 - 7ª rodadaBotafogo x BanguLocal: CEFAT

DOMINGO (26/09)Campeonato Brasileiro sub-20 - 17ª rodadaBotafogo x Atlético-GO - 15hLocal: CEFATOnde assistir: Eleven Sports (CBF Tv)