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Confronto direto pelo G4 da Série B e Brasileirão sub-20: veja os jogos e onde assistir o Botafogo na semana

Alvinegro terá semana com dois jogos no Campeonato Brasileiro e confronto com Sampaio Corrêa, contando com a volta da torcida; base também passa por momento decisivo...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 09:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A semana cheia de jogos promete ser decisiva para o futuro do Botafogo na Série B do Brasileirão. Além das duas partidas em curto período de tempo, o Alvinegro também terá um confronto direto pelo G4: no domingo, enfrenta o Sampaio Corrêa, no Estádio Nilton Santos.
+ Botafogo: com dívida de R$ 50 milhões, CEO visa Nilton Santos além do futebol para atrair naming rights
O duelo ficará marcado por um reforço de peso: a torcida estará de volta. Após liberação da Prefeitura e entendimento entre os clubes da Série B, o Botafogo vai reabrir o estádio para os torcedores. Ainda não foi divulgado o procedimento de segurança para o jogo.
No sub-20, o Glorioso também passa por um momento decisivo. Com apenas três rodadas restantes na primeira fase, o Alvinegro é o 6º colocado na tabela, com três pontos de vantagem para o Cruzeiro, na 9ª posição. Vale lembrar que os oito primeiros se classificam às quartas de final.AGENDA DO BOTAFOGO​QUINTA-FEIRA (23/09)Campeonato Brasileiro - Série B - 25ª rodadaCSA x Botafogo - 19hLocal: Estádio Rei PeléOnde assistir: SporTV e Premiere
SÁBADO (25/09)Campeonato Carioca sub-17 - 7ª rodadaBotafogo x BanguLocal: CEFAT
DOMINGO (26/09)Campeonato Brasileiro sub-20 - 17ª rodadaBotafogo x Atlético-GO - 15hLocal: CEFATOnde assistir: Eleven Sports (CBF Tv)
​Campeonato Brasileiro - Série B - 26ª rodadaBotafogo x Sampaio Corrêa - 18h15Local: Estádio Nilton SantosOnde assistir: Premiere

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