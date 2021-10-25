Confronto direto na Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem um desafio importante nesta reta final da Série B. A equipe viaja para enfrentar o Goiás, quarto colocado da tabela, em um confronto direto pelo acesso à elite do futebol nacional. Enquanto isso, na base, o time vai jogar as duas partidas das quartas de final da Copa Rio Sub-20/OPG, contra a Cabofriense.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B

A partida contra o Goiás acontece nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio da Serrinha, pela 32º rodada da Série B. O Botafogo encara a equipe goiana fora de casa, onde o time ainda não conseguiu ter um bom aproveitamento na competição. Ambas as equipes estão em busca do acesso, mas o Alvinegro vem na frente, com 55 pontos, enquanto o Goiás está com 52.

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No futebol feminino, a equipe perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca Femino na rodada passada. Porém, o Botafogo segue firme na busca pelo bicampeonato estadual. A próxima partida do time é no sábado, contra o Bangu, no Caio Martins, pela sétima rodada da competição. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO NA SEMANA

SEGUNDA-FEIRA (24/10)Copa Rio Sub-20/OPG - Quartas de finalCabofriense x BotafogoLocal: Estádio Leônidas da Silva - 15h

TERÇA-FEIRA (26/10)Campeonato Brasileiro Série B - 32º rodadaGoiás x BotafogoLocal: Estádio da Serrinha - 21h30Onde assistir: Premiere, Sportv e tempo real do LANCE!

QUINTA-FEIRA (28/10)Copa Rio Sub-20/OPG - Quartas de finalBotafogo x Cabofriense Local: CEFAT - 15h