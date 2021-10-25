Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Confronto direto na Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana
futebol

Confronto direto na Série B, base e carioca feminino: veja os jogos e onde assistir ao Botafogo na semana

Fora de casa, o Alvinegro enfrenta o Goiás, quarto colocado do campeonato, na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 05:00

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 05:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem um desafio importante nesta reta final da Série B. A equipe viaja para enfrentar o Goiás, quarto colocado da tabela, em um confronto direto pelo acesso à elite do futebol nacional. Enquanto isso, na base, o time vai jogar as duas partidas das quartas de final da Copa Rio Sub-20/OPG, contra a Cabofriense.> Simule os jogos e veja a classificação da Série B
A partida contra o Goiás acontece nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio da Serrinha, pela 32º rodada da Série B. O Botafogo encara a equipe goiana fora de casa, onde o time ainda não conseguiu ter um bom aproveitamento na competição. Ambas as equipes estão em busca do acesso, mas o Alvinegro vem na frente, com 55 pontos, enquanto o Goiás está com 52.
> Diego Gonçalves, do Botafogo, ainda não encontrou seu ritmo desde que voltou de lesão
No futebol feminino, a equipe perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca Femino na rodada passada. Porém, o Botafogo segue firme na busca pelo bicampeonato estadual. A próxima partida do time é no sábado, contra o Bangu, no Caio Martins, pela sétima rodada da competição. O LANCE! mostra a agenda do clube nesta semana.CALENDÁRIO DO BOTAFOGO NA SEMANA
SEGUNDA-FEIRA (24/10)Copa Rio Sub-20/OPG - Quartas de finalCabofriense x BotafogoLocal: Estádio Leônidas da Silva - 15h
TERÇA-FEIRA (26/10)Campeonato Brasileiro Série B - 32º rodadaGoiás x BotafogoLocal: Estádio da Serrinha - 21h30Onde assistir: Premiere, Sportv e tempo real do LANCE!
QUINTA-FEIRA (28/10)Copa Rio Sub-20/OPG - Quartas de finalBotafogo x Cabofriense Local: CEFAT - 15h
SÁBADO (30/10)Campeonato Carioca Feminino - 7º rodadaBotafogo x BanguLocal: Caio Martins - 15h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aeroporto das Montanhas receberá grandes aviões? Veja como serão os voos
Imagem de destaque
Policial militar atira em duas mulheres em Cariacica e uma morre
Imagem de destaque
Natação: 5 principais benefícios para o corpo e o bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados