Confirmado! Boavista e Botafogo pela abertura do Campeonato Carioca vai ser no Nilton Santos

O duelo entre Boavista e Botafogo vai abrir o Campeonato Carioca de 2022. Apesar do mando de campo ser da equipe de Saquarema, o jogo vai ser realizado na casa do Alvinegro, no Estádio Nilton Santos. A mudança ocorreu a pedido do Boavista.> A uma semana da estreia no Carioca, Botafogo tem últimos dias de pré-temporada

A solicitação feita pelo Boavista nesta segunda-feira foi aceita pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). A proposta feita pelo time de Saquarema foi devido a um pedido de uma empresa parceira do clube, que queria realizar o jogo no Nilton Santos.

A partida está marcada para o dia 25, próxima terça-feira, às 21h. Segundo o presidente do Boavista, Paulo Magalhães, a abertura da venda dos ingressos começará ainda nesta terça-feira.