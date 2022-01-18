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Confirmado! Boavista e Botafogo pela abertura do Campeonato Carioca vai ser no Nilton Santos

Ferj confirmou nesta terça-feira a mudança do local da partida de abertura do estadual, que acontece no Nilton Santos mesmo com o mando do Boavista...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 14:18

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 14:18

O duelo entre Boavista e Botafogo vai abrir o Campeonato Carioca de 2022. Apesar do mando de campo ser da equipe de Saquarema, o jogo vai ser realizado na casa do Alvinegro, no Estádio Nilton Santos. A mudança ocorreu a pedido do Boavista.> A uma semana da estreia no Carioca, Botafogo tem últimos dias de pré-temporada
A solicitação feita pelo Boavista nesta segunda-feira foi aceita pela Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro). A proposta feita pelo time de Saquarema foi devido a um pedido de uma empresa parceira do clube, que queria realizar o jogo no Nilton Santos.
A partida está marcada para o dia 25, próxima terça-feira, às 21h. Segundo o presidente do Boavista, Paulo Magalhães, a abertura da venda dos ingressos começará ainda nesta terça-feira.
Crédito: BoavistaeBotafogopeloCariocaseránoNiltonSantos(Foto:Divulgação/TwitterdoBotafogo

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