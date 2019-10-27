Confira tudo o que você precisa saber sobre o Mundial Sub-17 no Kleber Andrade

A taça da Copa do Mundo Sub-17 é o objeto de desejo das seleções e já foi exibida no Kleber Andrade Crédito: Gustavo Louzada/Fifa

A partir deste domingo (27), os capixabas recebem um evento inédito no Estado quando o assunto em questão é o futebol. A partir do momento em que a bola rolar para a partida entre Estados Unidos e Senegal, às 17 horas, no estádio Kleber Andrade, o Espírito Santo sediará um evento Fifa pela primeira vez. Isso porque o ES é uma das sedes do Mundial Sub-17, que começou neste sábado (26).

O torcedor capixaba, aliás, terá a chance de acompanhar bem de perto o que há de melhor nas gerações que já despontam nas principais seleções do mundo e que em pouco tempo serão as estrelas do futebol mundial. Selecionados de potências como Holanda, Argentina e Espanha desfilarão qualidade no novíssimo gramado do Klebão, reformulado especialmente para a competição.

Ao todo, o Kleber Andrade sediará 16 jogos (confira a lista no final da matéria) ao longo do torneio entre fase de grupos e quartas de final, sendo que as partidas na primeira fase acontecem em rodadas duplas. O estádio pode, inclusive, receber jogos da Seleção Brasileira, que conta com jogadores do porte de Talles Magno, do Vasco, entre outras feras da categoria, mas para que isso ocorra é necessário uma combinação de resultados na primeira fase. A grande decisão está marcada para o dia 17 de novembro no Estádio Bezerrão, em Brasília.

Ingressos

Ainda há ingressos para todas as partidas que vão acontecer no Kleber Andrade. Como a venda já está na Fase III, as entradas a valores promocionais já foram esgotadas. Os tickets agora custam entre R$ 20,00 e R$ 40,00, ambos preços de inteira, de acordo com o posicionamento no estádio, válidos para os dois jogos do dia. As vendas acontecem no site fifa.com/tickets e nas bilheterias do Klebão de 10h às 18h nos dias sem partidas e de 10h às 20h nos dias de jogos.

Transcol terá operação especial para os jogos

Transcol terá operação especial para os jogos no Kleber Andrade Crédito: Ceturb/Divulgação

A partir deste domingo (27), os torcedores que pretendem assistir aos jogos da Copa Sub-17 no Estádio Kléber Andrade vão contar com uma programação especial de ônibus. A programação vai funcionar em todos os dias em que houver partidas. Duas linhas exclusivas, partindo da Praça do Papa, em Vitória, e do Parque da Prainha, em Vila Velha, vão transportar os torcedores direto desses locais até o estádio. As linhas serão criadas para facilitar a chegada do torcedor ao estádio sem que ele precise ir de carro.

Os veículos serão liberados conforme a demanda de passageiros. A operação das linhas exclusivas terá início às 15h30 e vai atender aos dois jogos: o das 17h e o das 20h. Para o jogo com início às 17h, o retorno das linhas exclusivas aos bolsões de estacionamento começa por volta das 18h30. E para o jogo das 20 horas, por volta das 21h30.

Tem capixaba na Seleção

O meia capixaba Pedro Lucas representa o Espírito Santo na Seleção Brasileira Sub-17 Crédito: Thais Magalhães/CBF

A participação capixaba não se restringirá apenas como sede. Tem representante do Estado entre os 21 atletas convocados para a Seleção Brasileira, trata-se do meia Pedro Lucas, do Grêmio. O jogador foi inscrito na vaga de Reinier, meia pertencente ao Flamengo, mas que não foi liberado pelo clube.

Com a ausência do jogador rubro-negro, a CBF agiu rápido e comunicou a convocação do capixaba de 16 anos. Nascido em Baixo Guandu, no interior do Estado, Pedrinho, como é chamado, deixou o ES para defender o Tricolor Gaúcho, onde se destacou. O jovem acumula convocações pelas seleções de base.

A competição

Originalmente a Copa do Mundo Sub-17 seria realizada no Peru, porém o país latino não apresentou as garantias necessárias para realizar a competição e ainda em março o Brasil foi escolhido como sede substituta. Esta mudança foi muito favorável, visto que o time canarinho não havia se classificado no Sul-Americano. A troca de sede também favoreceu o Espírito Santo, que se colocou à disposição para receber os jogos e acomodar as seleções.

Seleções e fórmula de disputa

Em maio, a Holanda conquistou o bicampeonato da Euro sub-17 Crédito: Uefa/Divulgação

País-sede, o Brasil está no Grupo A e fez a abertura da competição diante do Canadá, no estádio Bezerrão, em Brasília, neste sábado (26). Nova Zelândia e Angola completam o grupo. Ao todo, 24 seleções vão atrás do maior título da categoria. A competição é disputada, na primeira fase, em grupos formados por quatro seleções, que se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados e também os quatro melhores terceiros avançam às oitavas de final. Desta fase em diante os jogos são eliminatórios.

Grupo A: Brasil, Canadá, Nova Zelândia e Angola

Brasil, Canadá, Nova Zelândia e Angola Grupo B : Nigéria, Equador, Austrália e Hungria

: Nigéria, Equador, Austrália e Hungria Grupo C: Chile, Coreia do Sul, França e Haiti

Chile, Coreia do Sul, França e Haiti Grupo D: Estados Unidos, Holanda, Japão e Senegal

Estados Unidos, Holanda, Japão e Senegal Grupo E: Argentina, camarões, Espanha e Tadjiquistão

Argentina, camarões, Espanha e Tadjiquistão Grupo F: Ilhas Salomão, Itália, México e Paraguai

Os campeões

A Nigéria, maior campeã da competição com cinco títulos, mais uma vez estará presente na disputa em busca do hexacampeonato. A última conquista dos africanos foi em 2015. O Brasil, por sua vez, entra como um dos favoritos, especialmente pelo fator casa. O time canarinho é o segundo maior campeão, tendo levantado a taça nos anos de 1997, 1999 e 2003. A última campeã, Inglaterra em 2017, não se qualificou para o Mundial.

Jogos no Kleber Andrade

Domingo (27)

17h - Estados Unidos x Senegal

- Estados Unidos x Senegal 20h - Japão x Holanda

Segunda-feira (28)

17h - Espanha x Argentina

- Espanha x Argentina 20h - Tajiquistão x Camarões

Quarta-feira (30)

17h - Holanda x Senegal

- Holanda x Senegal 20h - Estados Unidos x Japão

Quinta-feira (31)

17h - Espanha x Tajiquistão

- Espanha x Tajiquistão 20h - Camarões x Argentina

Sábado (02)

17h - Chile x Coreia do Sul

- Chile x Coreia do Sul 20h - Senegal x Japão

Domingo (03)

17h - Argentina x Tajiquistão

- Argentina x Tajiquistão 20h - México x Ilhas Salomão

Quinta-feira (07)

Duas partidas de oitavas de final. A primeira às 16h30 e a segunda às 20h.

Domingo (10)