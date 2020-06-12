Confira qual será o salário de Van Dijk após a renovação. É astronômico

Crédito: Van Dijk terá um substancial aumento salarial após a renovação (Paul Ellis/AFP

O zagueiro Van Dijk deve se tornar o jogador mais bem pago do elenco do Liverpool. Segundo o jornal inglês 'The Sun', o holandês está finalizando a renovação de contrato e passará a receber 960 mil euros mensais (R$ 5,62 milhões) superando os vencimentos do atual Top1, o atacante Mohamed Salah, 880 mil euros (R$ 4,9 milhões).

O atual salário de Van Dijk é de 780 mil euros mensais (R$ 4,3 milhões). O novo contrato, que deverá se tornar oficial tão logo termine a temporada, terminará em junho de 2024.

Outro jogador que está analisando a renovação contratual é o atacante Mané. Segundo o 'The Sun' tudo indica que o atacante senegalês terá um recebimento muito próximo ao de Van Dijk.