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futebol

Confira qual será o salário de Van Dijk após a renovação. É astronômico

The Sun diz que o zagueiro holandês passará a ser o jogador mais bem pago do Liverpool, superando o atual top 1, Mohamed Salah, que ganha R$ 4,9 milhões mensais...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 00:15

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 00:15

Crédito: Van Dijk terá um substancial aumento salarial após a renovação (Paul Ellis/AFP
O zagueiro Van Dijk deve se tornar o jogador mais bem pago do elenco do Liverpool. Segundo o jornal inglês 'The Sun', o holandês está finalizando a renovação de contrato e passará a receber 960 mil euros mensais (R$ 5,62 milhões) superando os vencimentos do atual Top1, o atacante Mohamed Salah, 880 mil euros (R$ 4,9 milhões).
O atual salário de Van Dijk é de 780 mil euros mensais (R$ 4,3 milhões). O novo contrato, que deverá se tornar oficial tão logo termine a temporada, terminará em junho de 2024.
Outro jogador que está analisando a renovação contratual é o atacante Mané. Segundo o 'The Sun' tudo indica que o atacante senegalês terá um recebimento muito próximo ao de Van Dijk.
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