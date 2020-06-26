Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira os resultados dos clássicos pernambucanos em 2020

Sport, Santa Cruz e Náutico protagonizaram jogos eletrizantes pelo Pernambucano e Copa do Nordeste...

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 23:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jun 2020 às 23:37
Crédito: Rafael Melo/Santa Cruz
Uma das maiores rivalidades do futebol nordestino se concentra em Pernambuco. Sport, Santa Cruz e Náutico ostentam uma grande rixa e protagonizam duelos quentes dentro das quatro linhas.E MAIS:Henrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeSão Paulo lança material com todas as camisas usadas por Rogério Ceni. Lembre os uniformes!Athletico relembra festa do título da Copa do BrasilNesta temporada, eles se enfrentaram pelo estadual e Copa do Nordeste em jogos eletrizantes e que acirraram ainda mais a rivalidade.
No total, quatro partidas foram disputadas. Cada time levou a melhor em um confronto e um empate. O melhor ataque é do Náutico, com três gols e o Santa Cruz é a melhor defesa, com apenas um gol sofrido.
Confira abaixo o desempenho e as competições:
Náutico 2 x 0 Sport – Copa do NordesteSport 1 x 0 Santa Cruz – Copa do NordesteNáutico 1 x 1 Sport - Pernambucano Santa Cruz 2 x 0 Náutico - Pernambucano E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santa cruz sport
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados