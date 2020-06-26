Confira os resultados dos clássicos pernambucanos em 2020

Uma das maiores rivalidades do futebol nordestino se concentra em Pernambuco. Sport, Santa Cruz e Náutico ostentam uma grande rixa e protagonizam duelos quentes dentro das quatro linhas.E MAIS:Henrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeSão Paulo lança material com todas as camisas usadas por Rogério Ceni. Lembre os uniformes!Athletico relembra festa do título da Copa do BrasilNesta temporada, eles se enfrentaram pelo estadual e Copa do Nordeste em jogos eletrizantes e que acirraram ainda mais a rivalidade.