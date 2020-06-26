Confira os resultados dos clássicos pernambucanos em 2020

Uma das maiores rivalidades do futebol nordestino se concentra em Pernambuco. Sport, Santa Cruz e Náutico ostentam uma grande rixa e protagonizam duelos quentes dentro das quatro linhas.E MAIS:Henrique pede perdão à torcida do Cruzeiro no retorno ao clubeSão Paulo lança material com todas as camisas usadas por Rogério Ceni. Lembre os uniformes!Athletico relembra festa do título da Copa do BrasilNesta temporada, eles se enfrentaram pelo estadual e Copa do Nordeste em jogos eletrizantes e que acirraram ainda mais a rivalidade.
No total, quatro partidas foram disputadas. Cada time levou a melhor em um confronto e um empate. O melhor ataque é do Náutico, com três gols e o Santa Cruz é a melhor defesa, com apenas um gol sofrido.
Confira abaixo o desempenho e as competições:
Náutico 2 x 0 Sport – Copa do NordesteSport 1 x 0 Santa Cruz – Copa do NordesteNáutico 1 x 1 Sport - Pernambucano Santa Cruz 2 x 0 Náutico - Pernambucano E MAIS: