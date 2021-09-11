Confira os recordes que Cristiano Ronaldo ainda busca atingir na carreira e no Manchester United

Crédito: Divulgação / Twitter Manchester United

Após 12 anos, Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United com a missão de levar o clube de volta ao sucesso mundial. A reestreia do craque está marcada para este sábado, às 11h (de Brasília), contra o Newcastle, pela Premier League.

+ Cristiano Ronaldo retorna ao Manchester United após evolução em seu jogoDestaque e artilheiro por onde passou, Cristiano Ronaldo é viciado em quebrar recordes na carreira. Confira algumas das grandes marcas da carreira que o craque português já conquistou.

- Maior artilheiro da Champions League (134 gols);- Maior artilheiro de uma edição de Champions League (17 gols);- Jogador que mais vezes vestiu a camisa da Seleção de Portugal;- Jogador com mais gols por uma Seleção (111 gols).

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo não espera parar por agora. O português é conhecido por sua dedicação, ambição e obsessão por vencer. De volta ao Manchester United, confira alguns dos recordes que o craque ainda pode conquistar na carreira ou pelo United.

1. Artilheiro de gols de falta na Premier League

O recorde de maior número de gols em uma única edição de Premier League era de Cristiano Ronaldo, com 31 gols anotados. Pelo Liverpool, Salah superou esta marca, marcando 32 gols na edição de 2017/2018. De volta ao Manchester United, o português tem a chance de voltar a ser o dono desta marca.

3. Artilheiro do Manchester United na Champions League

O jogador com mais gols na Champions League atuando pelo Manchester United é Van Nistelrooy, com 35 gols marcados. Cristiano Ronaldo é o maior artilheiro da Champions e já possui 15 gols pelo United na competição.

4. Jogador com mais títulos de Champions League

O detentor desta marca é Dennis Law, terceiro maior artilheiro da história do United. Na temporada de 1963/1964, Dennis Law marcou 46 gols, considerando todas as competições. Cristiano Ronaldo já ultrapassou essa marca atuando por outros clubes, mas o português ainda pode tentar quebrar essa marca pelo United.

6. Artilharia da história do Manchester United

Cristiano Ronaldo é o atual 18º colocado no ranking de jogadores com mais gols pelo Manchester United, com 118 gols marcados. O maior artilheiro do clube é Wayne Rooney, com 253 gols. É uma marca muito difícil de ser ultrapassada devido ao tempo e a idade do jogador. Porém, conquistar um lugar no Top 5 não é tão improvável para Cristiano. O 5º lugar pertence a Dennis Viollet, com 179 gols.

7. Artilheiro das Eliminatórias para a Copa do Mundo