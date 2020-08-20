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Confira os números de Eduardo Barroca no comando do Coritiba

Treinado perdeu o estadual, caiu de maneira precoce na Copa do Brasil e iniciou o Brasileirão em baixa...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 16:09

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 16:09

Crédito: Divulgação/Coritiba
Na manhã desta quinta-feira, o Coritiba tomou a decisão de trocar o comando técnico. Incomodado com a falta de resultados no Campeonato Brasileiro, não restou alternativas a Samir Namur e a demissão de Barroca foi anunciada.Contratado para conduzir o time na elite do futebol nacional, Eduardo Barroca fracassou em momentos importantes e deixa o Couto Pereira sem deixar saudades.
A primeira decepção do ano foi na Copa do Brasil. Diante do Manaus, o time foi superado pela vantagem mínima e caiu no primeiro mata-mata, feito que causou a primeira estremecida no treinador.
No estadual a campanha foi regular. Na fase de classificação, quando parecia que o time iria embalar, a paralisação da pandemia impediu o crescimento. No mata-mata, a equipe não foi páreo diante do Athletico, que jogou com força máxima e venceu.
No Campeonato Brasileiro pesou a pressão do fracasso no estadual e o time naufragou. Sem incomodar os rivais, o Coxa de Barroca marcou apenas um gol e levou seis tentos.
Confira abaixo os números de Barroca:
11 vitórias3 empates8 derrotasAtaque: 38 golsDefesa: 23 gols

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