Confira os dez piores momentos do futebol capixaba em 2019

Disputa de pênalti às escuras, jogadores passando fome, confusão entre torcedores e até dirigentes. Aconteceram coisas inacreditáveis no futebol capixaba em 2019. É tempo de repensar algumas questões.
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