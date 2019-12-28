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Pra repensar

Confira os dez piores momentos do futebol capixaba em 2019

Nem só de bons momentos viveu o futebol local neste ano. Na verdade, muita coisa que precisa mudar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2019 às 15:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2019 às 15:00

Linhares e São Mateus decidiram o título da Série B do Capixabão nos pênaltis. Sem iluminação no Sernamby, jogadores tiveram um desafio a mais: o breu Crédito: Vinícius Antunes/Divulgação
Disputa de pênalti às escuras, jogadores passando fome, confusão entre torcedores e até dirigentes. Aconteceram coisas inacreditáveis no futebol capixaba em 2019. É tempo de repensar algumas questões.

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