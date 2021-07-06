Confira onde estão dez jogadores que deixaram o Vasco recentemente

Crédito: Divulgação / Instagram New York City

Para abrir espaço no elenco e na folha salarial, o Vasco se desfez de alguns de seus jogadores. Cada um com sua história. Há quem tenha saído por empréstimo, outro foi vendido e a maioria saiu sem intenção de retorno ao Cruz-Maltino. Confira onde estão dez jogadores que deixaram o clube recentemente.Fernando MiguelO goleiro titular em duas temporadas inteiras do Vasco foi emprestado ao Atlético-GO pouco antes de Vanderlei substituí-lo. No Dragão, o Barba tem sido titular. Com o clube de São Januário, o vínculo é até o final do ano que vem.

Yago PikachuO lateral/ponta de cinco temporadas com altos e baixos no Vasco rescindiu com o Vasco e foi para o Fortaleza. Na equipe cearense, em 20 partidas soma seis gols, mais do que em três temporadas inteiras com a Cruz de Malta.

Marcelo AlvesApesar de querido por parcela relevante da torcida, o zagueiro não foi comprado pela diretoria vascaína junto ao Madureira, após o empréstimo. A diretoria entendeu que a pouca experiência nas Séries A e B pesaria. Ele acabou por ir ao Vitória.

WerleyO zagueiro veterano tinha um dos salários mais altos do elenco, não fazia parte dos planos e foi afastado para o início desta temporada. Viveu imbróglio para a rescisão contratual e somente nesta terça-feira (6/7) foi anunciado como reforço do Atlético-GO.

HenriqueApós oito anos como profissional do Vasco e uma relação turbulenta com a torcida, o lateral-esquerdo optou por não renovar o contrato com o Vasco, que venceria em agosto. Acertou com o Lyon (FRA) e foi oficializado na semana passada.

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Leonardo GilContratado como esperança para a temporada 2020, e após bom início, o meio-campista chileno-argentino caiu de rendimento. A expressão corporal do volante no jogo contra o Internacional, na reta final do último Campeonato Brasileiro, irritou a torcida. Sem clima, ele passou a jogar no Colo-Colo (CHI).

Martín BenítezImportante na equipe vascaína da temporada passada, o meia argentino sofria com lesões e, assim desfalcava a equipe. Com mercado e caro para um time que disputaria a Série B, ele rumou para o São Paulo.

CarlinhosO meio-campista chegou a iniciar a temporada atual, fez gol, mas não se firmava e, caro, deixou de ser prioridade para o atual departamento de futebol. Acertou com o Portimonense (POR) no mês passado.

Lucas SantosAntes visto como grande promessa, o meia-atacante passou para o final da fila e está emprestado ao Brasil-RS, concorrente do Vasco na Série B. Tem seis jogos pela equipe gaúcha, todos como titular.