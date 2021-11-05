Confira o retrospecto do clássico Gre-Nal em 2021

Crédito: Ricardo Duarte

A partir das 19h (Horário de Brasília) deste sábado, Internacional e Grêmio, os dois maiores rivais do Rio Grande do Sul, entram em campo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Apesar do gigantismo dos clubes no cenário nacional, Tricolor e Colorado desembarcam no Beira-Rio com objetivos opostos.

Antes favorito ao título, o Grêmio naufragou ao longo do torneio nacional e se encontra na zona de rebaixamento, com 26 pontos.

Caso o time de Vagner Mancini falhe outra vez, o rebaixamento vai ganhar uma dose a mais de pressão dentro do Tricolor.

Já o Internacional luta para garantir uma vaga na Libertadores da América. O time de Diego Aguirre mostrou uma grande melhora ao longo do torneio e agora tenta se recuperar dos últimos resultados.

Retrospecto

Nesta temporada, Inter e Grêmio disputaram () jogos. Assim como nos últimos anos, o Colorado apresentou dificuldade para vencer e não conseguiu bater o rival. Enquanto isso, o Tricolor conquistou um título estadual em cima do rival.

Jogos Gre-Nal

4 jogos

2 vitórias do Grêmio