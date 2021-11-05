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futebol

Confira o retrospecto do clássico Gre-Nal em 2021

Em quatro jogos disputados, o Tricolor levou a melhor em dois e ainda não foi derrotado...
LanceNet

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Publicado em 

05 nov 2021 às 15:16

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 15:16

Crédito: Ricardo Duarte
A partir das 19h (Horário de Brasília) deste sábado, Internacional e Grêmio, os dois maiores rivais do Rio Grande do Sul, entram em campo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do gigantismo dos clubes no cenário nacional, Tricolor e Colorado desembarcam no Beira-Rio com objetivos opostos.
Antes favorito ao título, o Grêmio naufragou ao longo do torneio nacional e se encontra na zona de rebaixamento, com 26 pontos.
Caso o time de Vagner Mancini falhe outra vez, o rebaixamento vai ganhar uma dose a mais de pressão dentro do Tricolor.
Já o Internacional luta para garantir uma vaga na Libertadores da América. O time de Diego Aguirre mostrou uma grande melhora ao longo do torneio e agora tenta se recuperar dos últimos resultados.
Retrospecto
Nesta temporada, Inter e Grêmio disputaram () jogos. Assim como nos últimos anos, o Colorado apresentou dificuldade para vencer e não conseguiu bater o rival. Enquanto isso, o Tricolor conquistou um título estadual em cima do rival.
Jogos Gre-Nal
4 jogos
2 vitórias do Grêmio
2 empates

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