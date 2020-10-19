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futebol

Confira o retrospecto de Mano Menezes quando enfrenta o Atlético-MG

Duelo enriquecido pelo longo período do técnico dirigindo o Cruzeiro tem números favoráveis ao atual comandante do Bahia...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 16:01

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:01

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
Na noite dessa segunda-feira (19), apesar de enfrentar equipe que aspira retomar a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes, hoje no Bahia, tem mais boas do que más lembranças em confrontos com o Atlético-MG.
Em confronto que se repetiu mais vezes também por sua longas estadia no comando do Cruzeiro, são 29 partidas em que times dirigidos por Mano enfrentaram o Galo. Ao todo foram 12 vezes que o técnico comemorou a vitória além de nove resultados de igualdade e oito reveses.
Dentro desse histórico, os melhores resultados obtidos por Mano vieram em 2009, quando ele dirigia o Corinthians, em 2013, no Flamengo, e em 2019 sob o comando do rival mineiro. Nas três oportunidades, o placar foi de 3 a 0.
Todavia, o técnico também já sofreu um alto número de gols do Atlético em 2014 no embate de volta pela Copa do Brasil. Depois de vencer o confronto de ida nas quartas de final por 2 a 0 e ainda marcar um gol no embate do Mineirão, Mano Menezes viu o Galo aplicar 4 a 1 em uma virada espetacular.

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