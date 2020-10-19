Confira o retrospecto de Mano Menezes quando enfrenta o Atlético-MG

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Na noite dessa segunda-feira (19), apesar de enfrentar equipe que aspira retomar a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes, hoje no Bahia, tem mais boas do que más lembranças em confrontos com o Atlético-MG.

Em confronto que se repetiu mais vezes também por sua longas estadia no comando do Cruzeiro, são 29 partidas em que times dirigidos por Mano enfrentaram o Galo. Ao todo foram 12 vezes que o técnico comemorou a vitória além de nove resultados de igualdade e oito reveses.

Dentro desse histórico, os melhores resultados obtidos por Mano vieram em 2009, quando ele dirigia o Corinthians, em 2013, no Flamengo, e em 2019 sob o comando do rival mineiro. Nas três oportunidades, o placar foi de 3 a 0.