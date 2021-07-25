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Confira o resumo dos jogos deste sábado pela Série C

Resultados movimentaram a classificação nos grupos; Santa Cruz acabou conhecendo mais uma derrota na competição...

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 21:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jul 2021 às 21:09
Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário
A 9ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série C, teve sua continuidade neste sábado com mais cinco jogos. Entre os destaques, ficaram as vitórias de Novorizontino e Ypiranga-RS, que seguem entre os líderes do Grupo B, além do quarto revés seguido do Santa Cruz, que ainda não venceu no Grupo A.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGRUPO A
Floresta x Ferroviário
No clássico da rodada, Floresta e Ferroviário bem que tentaram, mas acabaram ficando no empate em 1 a 1 no estádio Vovozão, em Fortaleza. Os gols começaram a sair apenas na etapa final, sendo o primeiro a favor dos mandantes, com Alison Mira, porém os visitantes chegaram ao empate nos acréscimos, com Jô, dando números finais.
Com o resultado, o Verdão ficou na 8ª posição, agora com 10 pontos. Já o FAC, mesmo com o tropeço fora de casa, ficou na segunda colocação, porém agora com 15 pontos.
Tombense x Volta Redonda
Não diferente de como foi o duelo entre Floresta e Ferroviário, mineiros e cariocas também acabaram ficando no 1 a 1 no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. Fazendo valer o fator casa, o Tombense abriu a contagem com Rubens, aos 47 do primeiro tempo, porém, já na segunda etapa, Luciano Naninho, de pênalti, fechou a conta.
Com o resultado, o Gavião-Carcará chegou aos 14 pontos, ficando na terceira colocação. Já o Voltaço, com o ponto conquistado, acabou ficando na quarta colocação, com o mesmo número de pontos.
Botafogo-PB x Santa Cruz
Mesmo na expectativa para conquistar sua primeira vitória na competição, o Santa Cruz só não contava com a força do Botafogo-PB jogando em casa, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Apesar do primeiro tempo sem gols, o Belo, já na segunda etapa, encontrou seu gol ao 9 minutos, com Sávio, aproveitando cruzamento de Gabriel Araújo, fechando o placar de 1 a 0.
Com o resultado, o Bota chegou aos 15 pontos, pulando para a liderança da chave. Já o Santinha, por conta de mais um revés, segura a lanterna com seus 3 pontos somados.
GRUPO B
Ypiranga-RS x São José-RS
Mostrando força, o Ypiranga chegou a mais um feito na competição, desta vez sobre o São José, no duelo gaúcho da rodada, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Abrindo a contagem aos 13 minutos com Léo Kanu, de cabeça, os mandantes viram Gabriel Lima, aos 41, deixar tudo igual. Já na segunda etapa, Clayton, aos 21, fechou a conta em 2 a 1.
Com o resultado, o Canário chegou aos 19 pontos, ficando na liderança na chave. Já o Zequinha, por conta do revés, acabou ficando no Z-2, mais precisamente na nona posição, com 8 pontos.
Novorizontino x Mirassol
No confronto entre equipes do interior paulista, o Novorizontino, com um placar magro de 1 a 0, derrotou o Mirassol na tarde deste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O único gol do confronto saiu apenas no segundo tempo, aos 24, com Michel Douglas.
Com o resultado, o Tigre chegou aos 19 pontos, ficando na segunda colocação da chave. Já o Mirassol, por conta do revés em casa, estacionou no meio da tabela, na 6ª posição, porém agora com 10 pontos.

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