Confira o resumo dos jogos deste sábado pela Série C

Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

A 9ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série C, teve sua continuidade neste sábado com mais cinco jogos. Entre os destaques, ficaram as vitórias de Novorizontino e Ypiranga-RS, que seguem entre os líderes do Grupo B, além do quarto revés seguido do Santa Cruz, que ainda não venceu no Grupo A.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGRUPO A

Floresta x Ferroviário

No clássico da rodada, Floresta e Ferroviário bem que tentaram, mas acabaram ficando no empate em 1 a 1 no estádio Vovozão, em Fortaleza. Os gols começaram a sair apenas na etapa final, sendo o primeiro a favor dos mandantes, com Alison Mira, porém os visitantes chegaram ao empate nos acréscimos, com Jô, dando números finais.

Com o resultado, o Verdão ficou na 8ª posição, agora com 10 pontos. Já o FAC, mesmo com o tropeço fora de casa, ficou na segunda colocação, porém agora com 15 pontos.

Tombense x Volta Redonda

Não diferente de como foi o duelo entre Floresta e Ferroviário, mineiros e cariocas também acabaram ficando no 1 a 1 no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos. Fazendo valer o fator casa, o Tombense abriu a contagem com Rubens, aos 47 do primeiro tempo, porém, já na segunda etapa, Luciano Naninho, de pênalti, fechou a conta.

Com o resultado, o Gavião-Carcará chegou aos 14 pontos, ficando na terceira colocação. Já o Voltaço, com o ponto conquistado, acabou ficando na quarta colocação, com o mesmo número de pontos.

Botafogo-PB x Santa Cruz

Mesmo na expectativa para conquistar sua primeira vitória na competição, o Santa Cruz só não contava com a força do Botafogo-PB jogando em casa, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Apesar do primeiro tempo sem gols, o Belo, já na segunda etapa, encontrou seu gol ao 9 minutos, com Sávio, aproveitando cruzamento de Gabriel Araújo, fechando o placar de 1 a 0.

Com o resultado, o Bota chegou aos 15 pontos, pulando para a liderança da chave. Já o Santinha, por conta de mais um revés, segura a lanterna com seus 3 pontos somados.

GRUPO B

Ypiranga-RS x São José-RS

Mostrando força, o Ypiranga chegou a mais um feito na competição, desta vez sobre o São José, no duelo gaúcho da rodada, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Abrindo a contagem aos 13 minutos com Léo Kanu, de cabeça, os mandantes viram Gabriel Lima, aos 41, deixar tudo igual. Já na segunda etapa, Clayton, aos 21, fechou a conta em 2 a 1.

Com o resultado, o Canário chegou aos 19 pontos, ficando na liderança na chave. Já o Zequinha, por conta do revés, acabou ficando no Z-2, mais precisamente na nona posição, com 8 pontos.

Novorizontino x Mirassol

No confronto entre equipes do interior paulista, o Novorizontino, com um placar magro de 1 a 0, derrotou o Mirassol na tarde deste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O único gol do confronto saiu apenas no segundo tempo, aos 24, com Michel Douglas.