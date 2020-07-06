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futebol

Confira o que se sabe da negociação entre Al Duhail e Palmeiras por Dudu

Nenhuma proposta oficial foi feita pelo clube do Qatar, porém, acontecimentos recentes e desejo do jogador apontam para um acordo nos próximos dias...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 11:00

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 11:00

Crédito: Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras está cada vez mais perto de vender o craque Dudu para o Al Duhail, do Qatar. Algo que parecia certo, acabou se arrastando mais do que o esperado, chegou a chatear o jogador – que demonstrou desejo de sair mais de uma vez – e, agora, toma o rumo esperado por ele: o da negociação.
Conforme noticiado, em reunião realizada na sexta-feira entre Dudu, diretoria e empresários, ficou decidido que o Al Duhail faria uma proposta oficial no início desta semana. A sinalização do clube do Qatar é de pagar 7 milhões de euros (quase R$ 42 milhões) para levá-lo por empréstimo e, em 2021, desembolsar outros 7 milhões de euros para contratá-lo em definitivo.

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