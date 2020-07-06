Confira o que se sabe da negociação entre Al Duhail e Palmeiras por Dudu

O Palmeiras está cada vez mais perto de vender o craque Dudu para o Al Duhail, do Qatar. Algo que parecia certo, acabou se arrastando mais do que o esperado, chegou a chatear o jogador – que demonstrou desejo de sair mais de uma vez – e, agora, toma o rumo esperado por ele: o da negociação.
Conforme noticiado, em reunião realizada na sexta-feira entre Dudu, diretoria e empresários, ficou decidido que o Al Duhail faria uma proposta oficial no início desta semana. A sinalização do clube do Qatar é de pagar 7 milhões de euros (quase R$ 42 milhões) para levá-lo por empréstimo e, em 2021, desembolsar outros 7 milhões de euros para contratá-lo em definitivo.