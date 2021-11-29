Confira o discurso de Abel Ferreira no avião antes do retorno do elenco para São Paulo

Após a conquista do tricampeonato da Libertadores, no último sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai, a festa dos jogadores e comissão técnica do Palmeiras continuou no avião que levou toda a delegação de volta para São Paulo. Antes da decolagem, o técnico Abel Ferreira fez um discurso ao grupo, agradecendo o apoio e deixando claro que é um orgulho ser treinador do Alviverde.

– Do fundo do meu coração, hoje sou um melhor treinador por conta de todos vocês. É uma gratidão enorme fazer parte deste grupo de trabalho. Mais uma vez, obrigado por encherem meu coração nos dias mais difíceis e obrigado por me aturarem nos dias mais difíceis também. É um orgulho fazer deste grupo e ser treinador de vocês. É uma gratidão imensa. Estou grato por Deus ter me colocado no caminho de vocês. Obrigado, família – concluiu.O comandante português transmitiu a mensagem para todos através do telefone do avião. O momento foi registrado pelo fotografo do clube, Cesar Greco, antes do time retornar à capital para a sequência das comemorações junto a torcida na Academia de Futebol.