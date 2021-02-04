Confira o cenário dos representantes de Santa Catarina nas Séries A, B e C

Crédito: Divulgação/Chapecoense

Uma das regiões mais emergentes do futebol brasileiro é Santa Catarina. Nos últimos anos, o estado obteve resultados importantes, principalmente com a Chapecoense, que alcançou o título da Copa Sul-Americana.

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Em 2021, o estado volta a ter um representante na elite nacional e será a Chape, que faturou a Série B. Por outro lado, o Figueirense, uma das potencias locais foi rebaixado para a Série C.

Confira abaixo como estão os representantes de Santa Catarina nas três divisões do futebol Brasileiro:

Chapecoense

Após um ano fora da elite, o Verdão do Oeste mostrou a sua força e de maneira dramática levou o título da Série B. Sob o comando de Umberto Louzer, a equipe é uma das esperanças para apresentar um bom papel na temporada 2021.

Avaí

Um dos maiores investimentos da última Série B não rendeu dentro de campo. Diante de várias apostas de peso, o Leão não obteve o acesso e agora tenta a sua reconstrução com o técnico Claudinei Oliveira, que tem a missão de fechar o ano com uma vaga na elite.

Brusque

A surpresa de Santa Catarina é o Brusque. O time de Santa Catarina foi valente ao longo da Série C e, mesmo sem chegar à grande final, ficou com uma das quatro vagas para a Série B.

Figueirense