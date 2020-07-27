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futebol

Confira o calendário da semi da Copa do Nordeste

Clássico cearense abrem a fase semifinal na terça-feira; Bahia e Confiança se enfrentam no dia seguinte...

Publicado em 26 de Julho de 2020 às 22:09

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2020 às 22:09
Crédito: Divulgação
A semifinal da Copa do Nordeste está definida. No úlimo sábado, quatro jogos agitaram o torneio regional e tiraram o fôlego das torcidas, que abusaram das orações para ver seus clubes entre os quatro melhores.O grande destaque fica por conta do confronto Fortaleza e Ceará, que além de lutarem por uma vaga na decisão regional, terão uma final do Campeonato Cearense, ou seja, tudo para aflorar ainda mais a rivalidade entre ambos.
Do outro lado da chave estão Bahia e Confiança. Se por um lado o time azulino é a grande surpresa, já que chegou pela primeira vez entre os quatro, o Tricolor vive um momento mágico com Roger Machado e faz uma campanha sólida.
Confira abaixo o calendário da semifinal:
28/07Fortaleza x Ceará – 21h30 – Pituaçu
29/07Bahia x Confiança – 19h30 - Pituaçu
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