Confira o calendário da semi da Copa do Nordeste

A semifinal da Copa do Nordeste está definida. No úlimo sábado, quatro jogos agitaram o torneio regional e tiraram o fôlego das torcidas, que abusaram das orações para ver seus clubes entre os quatro melhores.O grande destaque fica por conta do confronto Fortaleza e Ceará, que além de lutarem por uma vaga na decisão regional, terão uma final do Campeonato Cearense, ou seja, tudo para aflorar ainda mais a rivalidade entre ambos.